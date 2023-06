Budajovo ministerstvo chce pomôcť obciam, ktoré majú problém s kontajnerovými medveďmi

Envirorezort podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) pomôže obciam v prípade synantropných medveďov.

Chce im ponúknuť kvalitné osvetlenie a ďalšie prostriedky, ktoré by im pomohli predchádzať synantropizácii medveďov.

Viac mladých ľudí

Minister chce tiež dosiahnuť to, aby v daných oblastiach, najmä v národných parkoch, zostávalo čoraz viac mladých ľudí. Informoval o tom minister na tlačovej konferencii.





„Dnes budem pre karpatské obce, ktoré sú v dotyku s karpatskou divočinou, adresovať list, v ktorom najprv preskúmame ich ochotu zúčastňovať sa na programoch ministerstva životného prostredia a vzápätí dostanú ponuky uzavrieť s nami dohody o realizácii, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, osvetlenia, výchovy a podpory bezpečnosti v týchto obciach. Chceme im dodať moderné osvetľovacie systémy, ktoré nielenže budú šetriť ich rozpočet a samozrejme aj životné prostredie, ale budú aj kvalitne osvetľovať tie časti obcí, kde by mohlo dôjsť k synantropizácii medveďov,“ uviedol minister.

Medzi témami, ktoré chce minister Budaj riešiť s primátormi, patrí napríklad to, či sú dané obce v kontakte s karpatskými šelmami, či majú hlásené škody súvisiace so stretmi s divou zverou, či sú v obciach chovatelia kôz, dobytka a včiel a či sa cítia ohrození.





Zaujímať ho bude aj to, akú formu pomoci by tieto obce prijali. „Či už vo forme elektrických ohrád, podpore pri získaní a výcviku pastierskych psov alebo pevných ohrád,“ podčiarkol minister.

Jednotné pravidlá

„V minulosti sa dávali jednorazové podpory, teraz by som chcel dosiahnuť vo všetkých týchto obciach, ktorých je dokopy 365, zavedenie jednotných pravidiel na ochranu kontajnerov, tiež podnietime výrobu kontajnerov, ktoré odolajú ataku medveďa,“ informoval minister.

Za hlavných partnerov pri riešení tohto problému vníma minister starostov tých obcí, ktoré túto skúsenosť zažívajú.





„Chceme pre tie obce hľadať aj možnosti mäkkého turizmu. Ministerstvo sa bude usilovať, aby aj v národných parkoch zostávalo čoraz viac mladých ľudí. Uvedomujeme si, že tam zostanú, iba ak sa tam budú môcť realizovať, nájdu si svoju budúcnosť a prácu,“ uzavrel Budaj.





Turisti sa v Tatrách medveďov báť nemusia, stačí ak budú dodržiavať zopár odporúčaných pravidiel

Počet stretov medveďa v intraviláne mesta Vysoké Tatry denne narastá, túlajú sa v okolí parkov, bytových domov, záhrad a kontajnerov. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa mesta Daniela Birková.

Medvede sa udomácnili na sídliskách

V sobotu (21. mája) zrazila električka medveďa na trati medzi Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom, išlo o posledný večerný spoj.





Medveď túto zrážku neprežil. Na internete sa tiež objavujú viaceré videá s medveďmi prechádzajúcimi sa po železničnej trati.





„Minulý týždeň v piatok bol medveď v Tatranskej Lomnici v intraviláne mesta a na sídlisku, tiež v Tatranskej Lomnici, videli miestni dve medvedice a tri mladé,“ priblížila Birková.





Mesto sa s návštevami medveďov borí viac ako desať rokov. Ako v minulosti informovala samospráva, kým v roku 2010 bolo zaznamenaných 97 hlásení výskytu medveďa priamo v meste, v roku 2015 to bolo 248.

V roku 2019 sa ich počet vyšplhal na viac ako 700. Odvtedy toto číslo podľa zástupcu náčelníka tamojšej mestskej polície Jozefa Štefaňáka nekleslo.





„Výskyt medveďa tu mávame každý deň. Ak nie v Lomnici, tak niekde v kotline, ak nie tam, tak na Hágoch či v Polianke,“ opísal pre SITA. Tento problém síce trvá roky, no podľa jeho slov sa turisti zatiaľ obávať pobytu v Tatrách nemusia. „Mali by byť obozretní, robiť prirodzený hluk,“ poznamenal.

Turisti v ohrození nie sú

Hoci sa medvede objavujú v intraviláne turistického centra, ani podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej nie sú pre turistov hrozbou.

„Zo strany zahraničných turistov sme nezaznamenali konkrétne obavy z prítomnosti medveďov. Je pravda, že sa na nich opýtajú, ale občas to vyznie skôr ako „vtipná otázka“. Našli sa však aj turistov, pre ktorých je dôležité vedieť, že sú v bezpečí. A v bezpečí sú. Je, samozrejme, potrebné zachovávať patričnú opatrnosť na miestach, kde je potvrdená jeho pravidelná prítomnosť,“ skonštatovala.





Skôr sa nazdáva, že možné nebezpečenstvo hrozí v prirodzenom prostredí medveďov, niekde uprostred lesov. „Turistické trasy a chodníky, ktoré sú aj aktuálne dostupné, sú hojne navštevované ľuďmi a bezprostredný výskyt medveďov je skôr v izolovaných častiach Tatier, v dolinách či lesoch. To sú však informácie sprostredkované, oblastná organizácia nevie posúdiť chovanie medveďa, na to sú tu iné organizácie v Tatrách,“ dodala Blašková.

Hľadanie potravy v kontajneroch

Medvede v minulosti často lákali najmä odpadkové koše a kontajnery. Samospráva nechala v predošlých rokoch vybudovať desiatky staničiek na odpadové koše vo viacerých častiach mesta, neskôr ich ešte dodatočne technickými prvkami zabezpečila.

„Prax z posledného obdobia ukazuje, že väčšina stojísk na odpad v meste, takzvaných staničiek, plní svoju funkciu, funkčné sa zdajú byť v praxi aj elektrické ohradníky v okolí cintorínov,“ skonštatovala hovorkyňa Vysokých Tatier.





Zároveň upozornila na fakt, že medveď si stále hľadá cestu, ako sa dostať k potrave. „Takzvané sídliskové medvede sa naučili uľahčiť si život, a, žiaľ, útočiť na kontajnery. Situáciu však monitoruje mestská polícia mesta Vysoké Tatry a my veríme, že symbiózu človeka a prírody sa nám bude dariť napĺňať čo najlepšie,“ dodala Birková.

Ochranári vydali niekoľko odporúčaní pri strete s medveďom, turisti by ho nemali fotiť ani prikrmovať

Fotenie a natáčanie si medveďov nemusí mať šťastný koniec. Ich prikrmovanie je navyše zakázané a medvede, ktoré stratia plachosť, čaká odchyt a usmrtenie.





Informuje o tom Štátna ochrana prírody SR na webovej stránke v súvislosti s prípadom, keď sa v stredu 20. apríla v Národnom parku Nízke Tatry stretla turistka s medveďom hnedým.





Žena vyviazla bez zranení. Medveď sa k turistom priblížil zrejme pre prikrmovanie, čím stratil plachosť.





„Aj to môže byť dôvodom, prečo medveďa teraz zaujal batoh s potravinami. Podľa vyjadrení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, svojím nezodpovedným správaním návštevníci národného parku ohrozujú aj svoje životy a zdravie, aj život medveďa. Ľahko dostupná a vysoko energetická potrava zmení správanie zveri, čím sa stáva nebezpečenstvom pre ľudí,“ uvádzajú ochranári.

Tí apelujú na turistov, aby nepodceňovali riziko stretu s medveďom, aby sa k nemu nepribližovali a pohybovali sa po vyznačených turistických chodníkoch. „V prípade nečakaného stretnutia namiesto vyhotovenia fotografie či videa, je najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu pokladať za unikajúcu korisť,“ dodávajú ochranári.

Každý kontakt s medveďom či akékoľvek rizikové správanie medveďov je potrebné nahlásiť zásahovému tímu, ktorý koná okamžite. Za posledný rok zásahový tím vykonal 78 výjazdov a usmrtil 7 jedincov medveďa.

Kŕmenie medveďov je nebezpečné a zakázané. Jedince, ktoré tým stratia plachosť, čaká usmrtenie

Medvede, ktoré pre prikrmovanie stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie. Upozorňuje na to v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR s tým, že kŕmenie medveďov je navyše zakázané.





Rezort tiež poukazuje na to, že niektorí návštevníci lesov medvede napríklad natáčajú a fotia, čo môže byť tiež nebezpečné.

Medveďa zaujal batoh turistky

„Dnes v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) došlo k stretu turistky s medveďom hnedým. Našťastie, pozornosť šelmy upútal iba batoh ženy. Tá zo stretnutia vyviazla bez zranenia,“ informovalo v stredu ministerstvo.

Medveď podľa rezortu pravdepodobne stratil plachosť pre správanie turistov, ktorí ho prikrmovali len preto, aby si s ním spravili fotografiu.





„Aj to môže byť dôvodom, prečo medveďa teraz zaujal batoh s potravinami. Podľa vyjadrení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, svojím nezodpovedným správaním návštevníci národného parku ohrozujú aj svoje životy a zdravie, aj život medveďa,“ upozornilo ministerstvo s tým, že ľahko dostupná a vysoko energetická potrava zmení správanie zveri, čím sa stáva nebezpečná pre ľudí.

Utekajúci turista môže byť korisťou

V prípade nečakaného stretnutia s medveďom namiesto vyhotovenia fotografie či videa je podľa rezortu najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu pokladať za unikajúcu korisť.





„Každý závažný kontakt s medveďom či akékoľvek rizikové správanie medveďov treba nahlásiť zásahovému tímu, ktorý okamžite koná. Iba za posledný rok vykonal 78 výjazdov a usmrtil sedem medveďov,“ dodal envirorezort.

