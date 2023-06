Budaj nepovažuje pripravený stavebný zákon za definitívny, je potrebné v ňom opraviť niektoré prvky

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pripravený stavebný zákon minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nepovažuje za definitívny.

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podajú v druhom čítaní pozmeňujúci návrh. Informoval o tom minister životného prostredia na tlačovej konferencii.

„Zákon, ktorý sa včera prijal, na ministerstve životného prostredia nepovažujeme za definitívny výraz toho, ako by sa u nás mala meniť stavebná legislatíva.

Všetci voláme po zrýchlení procesov, ale samozrejme nemôžeme so zrýchlením procesov podporovať zákon, ktorý by bol v neprospech občanov. V tomto zákone sú prvky, ktoré je nevyhnutné opraviť a poslanci OĽaNO rokovali celé týždne o tom, ako v druhom čítaní pripraviť pozmeňujúci návrh, ktorý tento zákon urobí prijateľným," uviedol Budaj.

Zákon má nedostatky

Minister v zákone vníma konkrétne nedostatky. „Občania nebudú mať na obciach stavebné úrady, diskutujeme o tom, ako by mal vyzerať stavebný úrad centrálny, ktorý má byť štátny. V žiadnom prípade to nebude monokratický neodvolateľný orgán," doplnil s tým, že pôjde o bežný úrad štátnej správy, ktorého predstaviteľa bude voliť a odvolávať vláda bez zdôvodnení.

Cieľom je podľa jeho slov to, aby mali občania dosah na tvorbu územného plánu a krajiny, čo bude cieľom aj zákona o krajinnom plánovaní, ktorý by malo Ministerstvo životného prostredia SR predložiť do parlamentu.

„Ministerstvo životného prostredia je dotknuté, pretože nepriame novelizácie, ktoré tento zákon spôsobí, dohromady 48, sú častokrát aj z oblasti životného prostredia. Pokiaľ ide o skracovanie termínov na vyjadrenie a o vytvorenie veľmi závažnej zmeny, a to je tzv. fikcia súhlasu, sme sa zasadili o to, aby fikcia súhlasu bola omnoho bezpečnejšia pre občanov a pre štátne orgány," skonštatoval minister.

Zdokonalenie protikorupčných bojov

Poslanci OĽaNO prisľúbili, že sa zasadia za to, aby si občania uchovali plnú participáciu na procese stavby a územného plánovania. Ich zámerom je tiež viac zdokonaliť protikorupčné nástroje a zabezpečiť, aby stavebník nemohol v procese zmeniť funkčné využitie.

„Pokúsime sa zabezpečiť digitálnu mapu, po ktorej sa budú môcť pohybovať všetky inštitúcie a nielen stavebný úrad, ale tiež Ministerstvo dopravy SR alebo Ministerstvo životného prostredia SR. Takýto plán je veľmi závažný a žiadame, aby bol v zákone lepšie vyjasnený a aby bol doplnený rozpočtom. Urbion je projekt, ktorý potrvá dlhé roky a riziko zákona je, že pokým nebude dokončený, môže časť obyvateľov, ktorí sú chudobnejší a nemajú dostupné digitálne siete, čo je značná časť obyvateľov, si nebude môcť uplatňovať svoje práva a povinnosti. Takýto zákon by bol veľkou chybou," vysvetlil minister, pričom Urbion má byť centrálnou štátnou databázou všetkých pasívnych infraštruktúr.

Zákony sú nastavené prodevelopersky

Ministerstvo životného prostredia a poslanci hnutia OĽaNO dostali podľa slov predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽaNO) prísľub, že ich pripomienky budú v stavebných zákonoch akceptované s tým, že do druhého čítania budú predložené zákony vtedy, keď bude dosiahnutá dohoda na pozmeňovacích návrhoch.

„Tieto zákony, ako prešli cez prvé čítanie, ako prešli vládou a ako ich podpredseda vlády pripravil, sú nastavené príliš prodevelopersky. Sú nastavené tak, aby to bolo oveľa jednoduchšie pre developerov, stavebníkov, uskutočňovať stavby, meniť ich, umiestňovať ich a tak ďalej," priblížil Kremský s tým, že ide o problém pri väčších stavbách. Pre pripomienky a pozmeňovacie návrhy účinnosť zákona sa presunul z budúceho roka na rok 2024, ako aj odklad vynucovania digitálnych zručností v procesoch v rámci stavebného zákona na rok 2028.

