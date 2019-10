Brusel by mal mať právo zamietnuť infraštruktúrne projekty v Európe financované Čínou

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Európska únia by podľa eurokomisára pre rozpočet Günthera Oettingera mala mať právo zamietnuť infraštruktúrne projekty v Európe financované Čínou, ak neslúžia spoločným záujmom EÚ.

Memorandum o pripojení sa

Vyzval na to potom, ako Taliansko podpísalo memorandum o pripojení sa k čínskemu projektu novej Hodvábnej cesty (Belt and Road). Informuje o tom nemecký spravodajský portál dw.com.

Pre médiá nemeckého vydavateľstva Funke Mediengruppe eurokomisár v nedeľu povedal, že lídri EÚ by mali uvažovať o práve veta pre úniu, aby mohla blokovať budúce infraštruktúrne projekty financované Čínou alebo by mali prijať požiadavku, že projekty musia najprv získať súhlas Európskej komisie. Členské štáty únie podľa Oettingera niekedy neberú adekvátne do úvahy národné a európske záujmy.

Autonómia a suverenita Európy

"V Taliansku a iných európskych krajinách strategicky dôležitá infraštruktúra, ako energetické siete, rýchlotrate alebo prístavy, už nie je v európskych, ale v čínskych rukách," vyhlásil eurokomisár. "Expanzia dopravných spojení medzi Európou a Áziou je sama osebe dobrou vecou, pokiaľ nie je ohrozená autonómia a suverenita Európy," dodal.

Taliansko sa oficiálne k iniciatíve Belt and Road pripojilo v sobotu. Súčasťou dohody je investícia Pekingu v sume 7 mld. eur do strategických talianskych prístavov Janov a Terst. Bilaterálne dohody s Čínou podpísali aj Poľsko, Grécko, Portugalsko a Maďarsko.





