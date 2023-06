Britské a nemecké stíhačky zachytili ruské lietadlo v blízkosti estónskeho vzdušného priestoru

15.3.2023 (SITA.sk) - Stíhačky Britského kráľovského letectva (RAF) a Nemecka zachytili ruské lietadlo v blízkosti estónskeho vzdušného priestoru. Stalo sa tak počas prvej spoločnej operácie tohto druhu, informuje spravodajský portál BBC.

Britské a nemecké vzdušné sily v súčasnosti vykonávajú plánovanú spoločnú vzdušnú ochranu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v regióne. Samotný zásah bol rutinný, no je to prvý raz, čo takúto operáciu uskutočnili spoločne dve krajiny.

Incident sa odohral v čase zvýšeného napätia medzi NATO a Ruskom v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, i keď nie sú dôkazy o akejkoľvek súvislosti s utorkovou údajnou zrážkou ruskej stíhačky s americkým dronom nad Čiernym morom.

Po sprevádzaní Midasu obe stíhačky presmerovali na zachytenie dopravného lietadla An-148, ktoré tiež prelietavalo blízko estónskeho vzdušného priestoru.

Stíhačky sú súčasťou 140. expedičného leteckého krídla RAF a nemeckého 71. taktického leteckého krídla Richthofen.

RAF sa pripravuje na to, že v apríli prevezme od nemeckého letectva vedenie dlhodobej misie NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobaltí. Potom bude misiu viesť štyri mesiace, pričom spoločné britské a nemecké operácie budú pokračovať do konca apríla.

V súčasnosti sú v rámci misie nasadené štyri stíhačky RAF Typhoon, ktoré sú umiestnené na leteckej základni Ämari v Estónsku.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz