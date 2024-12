Britská vláda požiadala verejnosť, aby sa po smrti princa Filipa neschádzala pri kráľovských sídlach

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Britská vláda žiada verejnosť, aby sa nezhromažďovala a nepokladala kvety na pamiatku zosnulého princa Filipa pred sídlami kráľovskej rodiny.

Na žiadosť kráľovskej rodiny to oznámil hovorca vlády, ktorého cituje spravodajský portál BBC. Verejnosť by podľa nich mala naďalej dodržiavať protipandemické opatrenia.

„Aj keď je to pre mnohých mimoriadne ťažké obdobie, žiadame verejnosť, aby sa nezhromažďovala pri kráľovských sídlach a naďalej dodržiavala rady týkajúce sa verejného zdravia, obzvlášť tie o vyhýbaní sa stretávaniu vo veľkých skupinách a minimalizovaní cestovania,“ vyjadril sa hovorca.

„Podporujeme kráľovskú rodinu v žiadosti o to, aby sa pred kráľovskými sídlami v súčasnosti nekládli kvetinové pocty,“ dodal.

Štátny pohreb zrejme nebude

Verejnosť by sa tiež vzhľadom na pandémiu koronavírusu nemala pokúšať zúčastniť na akomkoľvek podujatí v rámci pohrebu manžela kráľovnej Alžbety II. Vo svojom vyhlásení to uviedla College of Arms, ktorá má na starosti mnohé ceremoniálne udalosti ako sú korunovácie či štátne pohreby.

Podrobnosti o pohrebe vojvodu z Edinburghu Buckinghamský palác ešte neoznámil, je však známe, že to nebude štátny pohreb, ktorý si neprial.

Vlajky na pol žrde

V piatok od 18:00 britského letného času (19:00 stredoeurópskeho letného času) na poctu vojvodovi z Edinburghu bude zvoniť zvon vo Westminsterskom opátstve. Zvon udrie celkovo 99-krát, a to vždy raz za minútu.

Na znak pocty k princovi Filipovi majú všetky vládne budovy oficiálne vlajky na pol žrde. Tak by to malo zostať do 8:00 miestneho času dňa po pohrebe.

Princ Filip sa dožil 99 rokov

Princ Filip zomrel v piatok vo veku 99 rokov.





"Jej veličenstvo Kráľovná s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie jej milovaného manžela, jeho kráľovskej výsosti princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na hrade Windsor," oznámil Buckinghamský palác.

