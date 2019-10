Britská vláda by mala byť proti vydaniu Assangea do USA, vyhlásil šéf labouristov Corbyn

LONDÝN 12. apríla (WebNoviny.sk) - Britská vláda by mala byť podľa lídra opozičnej Laburistickej strany proti vydaniu Juliana Assangea do Spojených štátov. Jeremy Corbyn vo svojom tweete napísal, že Spojené štáty sa pokúšajú o vydanie Assangea za to, že uverejnil "dôkazy o krutostiach v Iraku a Afganistane".

Vláda by vraj mala vydanie zablokovať

Hovorkyňa strany pre domáce záležitosti Diane Abbottová v piatok pre britskú BBC uviedla, že vláda by mala vydanie na základe ľudských práv zablokovať.

Prípad Spojených štátov proti Assangeovi je o "rozpakoch z vecí, ktoré odhalil o americkej armáde a bezpečnostných službách," povedala.

Assange je podľa nej whistleblower a väčšina informácií, ktoré priniesol verejnosti, bola vo veľkej miere v jej záujme.

Ekvádor ho zbavil azylu

Juliana Assangea zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Ekvádor ho zbavil azylu po takmer siedmich rokoch, odkedy ho na svojom veľvyslanectve prichýlil.

Assange ho neopustil od augusta 2012 pre obavy z vydania do USA, kde ho chcú stíhať za zverejnenie tajných dokumentov o vojne v Iraku či v Afganistane na stránkach WikiLeaks.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !