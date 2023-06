Britská princezná Beatrice sa vydala, koronavírusové opatrenia sa dotkli aj kráľovnej Alžbety II.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Britská princezná Beatrice a Edoardo Mapelli Mozzi sa v piatok zosobášili. Oznámil to Buckinghamský palác s tým, že na súkromnom obrade, ktorý sa konal v Kráľovskej kaplnke všetkých svätých na hrade vo Windsore, sa zúčastnili aj stará mama nevesty kráľovná Alžbeta II. s manželom vojvodom z Edinburghu, a tiež ďalší blízki rodinní príslušníci. Museli pritom dodržať obmedzenia vyplývajúce z pandémie nového koronavírusu.

Tridsaťjedenročná princezná Beatrice je dcéra princa Andrewa a jeho bývalej manželky Sarah Ferguson. Je deviata v poradí na britský kráľovský trón. Eduardo Mapelli Mozzi, s ktorým sa zasnúbila vlani v septembri, je synom Nikki Williams-Ellis a olympijského lyžiara, grófa Alessandra Mapelliho Mozziho. Z predošlého vzťahu má syna Wolfieho.

Viac k téme: svadba

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz