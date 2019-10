Britská premiérka Mayová nepodporí brexit bez dohody bez súhlasu parlamentu

LONDÝN 25. marca (WebNoviny.sk) - Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok uviedla, že nevyvedie krajinu z Európskej únie (EÚ) bez dohody, pokiaľ s tým nebude súhlasiť parlament.

Momentálne krajina čelí takémuto odchodu z únie, pokiaľ poslanci vyrokovanú dohodu medzi EÚ a Londýnom neschvália do 12. apríla alebo si nevyberú inú možnosť. Vystúpenie Veľkej Británie z únie bez dohody by spôsobilo veľké ekonomické turbulencie.

Ako Mayová pred zákonodarcami uviedla, "pokiaľ s týmto táto snemovňa nebude súhlasiť, odchod bez dohody nenastane". Dolná snemovňa britského parlamentu už v zásade hlasovala proti odchodu Británie bez dohody. Mayová naliehala na poslancov, aby zmluvu s EÚ podporili, keď podľa nej inými možnosťami sú už iba zrušenie alebo odloženie brexitu.

Lídri únie sa minulý týždeň vo štvrtok na summite dohodli, že Londýnu ponúknu odloženie odchodu z EÚ do 22. mája, pokiaľ britský parlament do konca tohto týždňa schváli dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s Bruselom. Pokiaľ sa tak nestane, lídri podporia kratší posun do 12. apríla, ktorý má Londýnu poskytnúť čas na schválenie dohody alebo "spresnenie ďalšieho postupu".

