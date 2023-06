Britská polícia našla ukradnutú čínsku vázu v hodnote 2,5 milióna libier, vrátia ju do Švajčiarska

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Britská polícia našla čínsku vázu z 15. storočia v hodnote 2,5 milióna libier (približne 2,75 milióna eur), ktorá bola vlani v júni ukradnutá vo Švajčiarsku. Londýnska Metropolitná polícia ďalej informovala, že v súvislosti s krádežou vázy z obdobia dynastie Ming zatkla dvoch mužov.

Mužov vo veku 44 a 42 rokov zadržali v londýnskej štvrti Mayfair minulý týždeň pre podozrenie z nelegálneho obchodovania s ukradnutými vecami. Boli však prepustení na kauciu do polovice novembra.

"Ide o významný krok vpred v rámci pokračujúceho rozsiahleho vyšetrovania vlámania, ktoré spôsobilo vysokú škodu," uviedol Jimi Tele, hlavný policajný inšpektor špeciálnej jednotky Metropolitnej polície.

Čínska váza, ktorá sa našla v rámci vyšetrovania, bude podľa polície vrátaná do Švajčiarska.

