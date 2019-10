Brezno zaviedlo vyučovanie angličtiny v škôlkach, projekt chce rozšíriť aj do základných škôl

BANSKÁ BYSTRICA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno učia deti od apríla anglický jazyk hravou formou. Ako uvádza oficiálna stránka mesta, ide o jedinečný projekt vzdelávania škôlkárov, ktorí sa postupne oboznamujú so základmi anglického jazyka.

Inovatívnu myšlienku ešte pred niekoľkými rokmi priniesol primátor mesta Tomáš Abel, ktorý sa často stretával s požiadavkou rodičov na zaradenie cudzieho jazyka do vyučovacieho procesu priamo v materských školách.

Vyučovanie hrou

Samotná výučba prebieha hravou, nenásilnou formou, pričom deťom je anglický jazyk predstavovaný v podobe bežných aktivít, ako je napríklad umývanie rúk, jedenie, alebo pri hre a pobyte vonku.

Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti im anglicky hovoriaci lektori sprostredkovávajú informácie o farbách, tvaroch, predmetoch alebo členoch rodiny, a to všetko v súlade s učebnými osnovami.

„Navštívil som Materskú školu na ulici Májového povstania českého ľudu na Mazorníkove a bol som milo prekvapený, ako veľa si po dvoch hodinách deti zapamätali,“ povedal primátor.

Projekt sa má rozšíriť do škôl

Samospráva má záujem v tejto oblasti napredovať a od septembra plánuje v projekt rozšíriť aj do základných škôl.

„Som presvedčený, že deti dostanú do života niečo navyše a nenásilnou formou sa budú zdokonaľovať v jazyku, ktorý je svetovým vo vzdelávaní aj v obchode. Táto forma výučby je bezplatná a anglický jazyk sa deti učia bez ohľadu na to, či si to rodičia môžu, alebo nemôžu dovoliť. Na druhej strane nemusia platiť za jazykové kurzy, ktoré nie sú lacné. Čo sa týka samosprávy, myslím si, že ide o zaujímavý, až jedinečný projekt podpory vzdelávania a naše deti v budúcnosti túto výhodu pocítia v zamestnaní, vzdelávaní alebo pri komunikácii so zahraničím,“ dodal na záver Abel.

