Brexit by bol najväčšou chybou Británie od 2. svetovej vojny, tvrdí bývalý šéf parlamentu Bercow

7.11.2019 (Webnoviny.sk) - Ak by Veľká Británia nakoniec naozaj opustila Európsku úniu, bola by to pre túto krajinu "najväčšia zahraničnopolitická chyba od 2. svetovej vojny" a oslabilo by ju to ekonomicky aj mocensky. V rozhovore pre agentúru The Associated Press (AP) to vo štvrtok vyhlásil John Bercow, ktorý minulý týždeň po desiatich rokoch opustil post predsedu dolnej komory britského parlamentu a po 25 rokoch už nebude pôsobiť ani ako radový poslanec.

Ešte keď bol Bercow vo funkcii šéfa dolnej komory, priaznivci brexitu mu vyčítali, že je proti odchodu z EÚ. A hoci vo funkcii musel byť formálne nestranný, teraz svoje názorové preferencie potvrdil.

Britániu čakajú predčasné voľby

"Žijeme vo svete mocenských a obchodných blokov. A pre Veľkú Britániu dáva zmysel, keď je členom mocenského bloku zvaného Európska únia a tiež hospodárskeho bloku zvaného Európska únia," vyhlásil vo štvrtok Bercow. "Pre Britániu by bolo najlepšie zostať v EÚ," myslí si bývalý šéf dolnej komory.

Britániu 12. decembra čakajú predčasné parlamentné voľby, ktorých výsledok toho veľa napovie o tom, ako budú vyzerať ďalšie kroky krajiny vo veci brexitu.

Postoje strán sa vykryštalizovali

Postoje jednotlivých strán sa medzičasom vykryštalizovali tak, že Konzervatívna strana končiaceho premiéra Borisa Johnsona je takmer bezvýhradne za brexit, zatiaľ čo hlavná opozičná Labouristická strana je za vypísanie nového referenda o tejto otázke.

Formálne má teraz krajina opustiť úniu 31. januára, je to však už tretí termín, keďže do toho prvého ani druhého sa britskí poslanci nedokázali dohodnúť, akú formu a postup brexitu vlastne chcú, a či ho vôbec chcú.





