Brexit bez dohody môže dostať Britániu do recesie, centrálna banka sa pripravuje na to najhoršie

LONDÝN 29. novembra (WebNoviny.sk) - Odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody by mohol dostať ekonomiku krajiny do najhlbšej recesie za takmer storočie, pričom jej hospodárstvo by sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmenšilo o osem percent a nezamestnanosť a inflácia by výrazne stúpli.

Vyplýva to z predikcie Bank of England. V prípade najhoršieho scenára by sa britská ekonomika podľa centrálnej banky krajiny mohla zmenšiť podstatne viac ako po finančnej kríze z roku 2008.

Pri brexite bez dohody by sa britská inflácia podľa Bank of England zvýšila na takmer 7 percent, nezamestnanosť by stúpla na 7,5 percenta z terajších 4,1 percenta, libra by voči doláru klesla na takmer paritu a ceny domov by oslabili o 30 percent.

"Našou úlohou nie je dúfať v to najlepšie, ale pripraviť sa na najhoršie," povedal guvernér centrálnej banky Mark Carney. Britský finančný systém je však podľa jeho slov dosť silný na to, aby takémuto šoku odolal.

