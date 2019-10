Brazílsky prezident Jair Bolsonaro priletel na návštevu Spojených arabských emirátov

26.10.2019 (Webnoviny.sk) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro pricestoval do Abú Zabí. Je to jeho prvá návšteva Spojených arabských emirátov od nástupu do úradu. Tamojšia tlačová agentúra informovala, že politik priletel v sobotu na trojdňovú návštevu. Následne zavíta aj do Kataru a Saudskej Arábie.

Brazílsky veľvyslanec v Spojených arabských emirátoch Fernando Luís Lemos Igreja uviedol, že jeho krajina považuje Spojené arabské emiráty za "bránu do arabského sveta a Ázie". Obe krajiny v roku 2017 zrušili vízovú povinnosť pre občanov. V Spojených arabských emirátoch žije približne desaťtisíc Brazílčanov.





