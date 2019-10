Brazílsky kandidát na prezidenta šíri výmysly, jeho protivník má presviedčať ľudí k homosexualite

SAO PAULO 9. októbra (WebNoviny.sk) - Ľavicový kandidát na post brazílskeho prezidenta Fernando Haddad v utorok obvinil svojho súpera, víťaza prvého kola prezidentských volieb Jaira Bolsonara, že na neho v predvolebnej kampani útočí pomocou falošných správ.

Volebný tím Bolsonara, ktorý sa prezentuje ako zástanca konzervatívnych hodnôt, okrem iného rozširuje informácie, že jeho protikandidát Haddad by v prípade volebného víťazstva pozatváral v krajine všetky kostoly a do škôl by zaviedol nové učebnice, ktoré by deti presviedčali, aby sa stali homosexuálmi.

Haddad vo svetle tejto dezinformačnej kampane v utorok svojho súpera Bolsonara vyzval, aby sa obaja spoločne zaviazali k tomu, že proti sebe v predvolebnej kampani nebudú používať lživé informácie. Bolsonaro tento návrh odmietol a Haddada označil za "slabocha". Haddad na to vzápätí reagoval s tým, že jeho protikandidát svojou odmietavou reakciou len potvrdil, že za dezinformačnou kampaňou stojí jeho tím.

V prvom kole brazílskych prezidentských volieb, ktoré sa konalo 7. októbra, zvíťazil Bolsonaro so ziskom 46 percent hlasov, na druhom mieste skončil Haddad s 29 percentami. Obaja postúpili do druhého kola, ktoré sa uskutoční 28. októbra.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !