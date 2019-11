Brazílsky brankár Alisson Becker podpísal s Liverpoolom šesťročný kontrakt

LIVERPOOL 20: júla (WebNoviny.sk) - Brankárska jednotka brazílskej futbalovej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku Alisson Becker prestúpil z talianskeho AS Rím do anglického FC Liverpool. Ako referuje oficiálna stránka "The Reds", 25-ročný gólman podpísal s účastníkom Premier League 6-ročný kontrakt.

Je to krok vpred

Podľa BBC odstupné za hráča činí 72,5 milióna eur, Alisson sa tak stal najdrahším brankárom v dejinách. Prekonal transfer Taliana Gianluigiho Buffona, ktorý v roku 2001 prestúpil z Parmy do Juventusu Turín za vtedy rekordných 53 miliónov eur. "Z pohľadu môjho života a futbalovej kariéry je to obrovský krok vpred. Mám radosť, že som sa stal súčasťou tohto klubu a tejto rodiny," vyhlásil Alisson Becker.



"Získali sme skutočnú osobnosť," tešil sa krátko po spečatení transferu kouč LFC Jürgen Klopp. V kuloároch sa už niekoľko týždňov šuškalo o tom, že Nemec bude chcieť v letnom prestupovom období získať kvalitného gólmana, zvlášť po tom, ako v májovom finále Ligy majstrov proti Realu Madrid (1:3) "vybuchol" jeho krajan Loris Karius.

"Nepremýšľame o Alissonovej cene, taký je futbalový trh. Podarilo sa nám dotiahnuť jedného z najlepších brankárov sveta. Samozrejme, ešte sa bude musieť trochu aklimatizovať. Život brankára v Premier League je trochu odlišný, iná je aj liga, taktiež rozhodcovia posudzujú niektoré situácie ináč," doplnil Klopp.

