Brazíliu priviedol k veľkej trofeji po 12 rokoch Neymarov náhradník, stal sa najlepším strelcom

Mužstvo reprezentačného trénera Titeho triumfovalo na "domácom" juhoamerickom šampionáte Copa América aj bez svojej najväčšej hviezdy Neymara, ktorého krátko pred začiatkom 46. ročníka vyradilo z hry zranenie členka.

Muž zápasu bol neznámym hráčom

"Selecao" spečatilo premiérový triumf na kontinentálnych majstrovstvách od roku 2007 v nedeľňajšom finálovom dueli v Riu de Janeiro proti Peru (3:1). Už v 15. minúte naklonilo "misky váh" na svoju stranu, keď Everton vyťažil z centra Gabriela Jesusa.

Druhý menovaný, útočník Manchestru City, sa zapísal do streleckej v závere prvého polčasu krátko po tom, ako peruánsky kapitán Paolo Guerrero z pokutového kopu vyrovnal na 1:1. Výsledkovú poistku zaznamenal v 90. minúte tiež z "bieleho bodu" domáci Richarlison.

Mužom zápasu bol nakoniec krídelník Everton. Hráč Grémia Porto Alegre mal byť na šampionáte náhradník hviezdneho Neymara, no osud nakoniec všetko zariadil inak. Možno bolo všetko vopred napísané vo hviezdach, aby futbalový svet po finále na bájnej Maracane začal rozprávať o dosiaľ neznámom hráčovi, ktorého rodiskom je Maracanaú v štáte Ceará. "Dnes som zo seba vydal všetko, čo som vedel," povedal 23-ročný futbalista.

Everton vybojoval aj pokutový kop

Pred turnajom mal na konte iba šesť reprezentačných čiarok. Na Copa América však nastúpil vo všetkých dueloch. V úvodných dvoch iba striedal, no od tretieho stretnutia skupinovej časti, zhodou okolností tiež proti Peru (5:0), v ktorom Tite konečne "trafil" optimálnu zostavu, už hral pravidelne.

"Pomysleli by ste si pred turnajom, že Everton nastúpi vo finále a bude v ňom najlepší hráč?" položil Tite otázku prítomným novinárom po nedeľňajšom súboji.

Navyše, Everton v závere vybojoval aj pokutový kop. Spoločne so spomenutým Peruáncom Guerrerom sa s tromi gólmi stali najlepšími strelcami šampionátu. "Musím sa za to poďakovať mojim spoluhráčom. Na finále mi zostanú tie najlepšie spomienky. Vyhrali sme, strelil som gól a po faule na mňa sa kopala penalta, ktorá o všetko rozhodla," zakončil Everton. Neymar podporil spoluhráčov aspoň svojou prítomnosťou na štadióne, na tribúne sedel spoločne so synom vedľa brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. "Neymar je výnimočný hráč, jeden z troch najlepších na svete. Vďaka tímovej práci sme však zostali silní aj bez neho," doplnil Tite.

Brazília doma vždy uspela

Copa América je najstaršia kontinentálna súťaž reprezentačných družstiev na svete. Jej prvá edícia sa hrala už v roku 1916, do Brazílie zavítala po 30 rokoch a celkovo piatykrát. Všetky doterajšie ročníky, ktoré sa uskutočnili v "krajine samby a kávy", vyhrala domáca reprezentácia. Brazília má momentálne na konte deväť prvenstiev, pred ňou sú jej úhlavní rivali - Argentína (14) a Uruguaj (15).

Peru v minulosti pretavilo na víťazstvo obidve finálové účasti (1939 a 1975), tretí triumf však nepridalo. Tréner "Los Incas" Ricardo Gareca bol napriek tomu spokojný, veď jeho tím vo štvrťfinále prekonal výber Uruguaja a v semifinále zastavil šampiónov ostatných dvoch ročníkov z Čile. "Brazília vyhrala zaslúžene. Vo finále sme však hrali lepšie ako vo vzájomnom zápase v základnej skupine. Stále máme čo zlepšovať, no sme na správnej ceste," poznamenal kouč Ricardo Gareca.

