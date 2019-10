Bratislavu čaká európsky šampionát volejbalistiek, Slovenky predstavili trofej na Lomnickom štíte

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Na Lomnickom štíte bola v pondelok o deviatej ráno poriadna hmla a občas aj poriadne zafúkalo. Teplota sa len ľahko vyhupla nad bod mrazu, ale napriek tomu tam vládla dobrá nálada.

Jedno z najvyššie položených miest na Slovensku (2634 m) si za miesto výletu zvolila partia slovenských reprezentantiek vo volejbale, ktorej sa práve v tento deň začalo prípravné obdobie pred majstrovstvami Európy. Tie sa na prelome augusta a septembra (23.8. - 8.9.) uskutočnia aj v Bratislave.

Siahli si na víťaznú trofej

"Veľmi príjemná akcia. Na Lomnickom štíte som bola prvýkrát. Škoda, že sme nemali trochu lepší výhľad, ale boli sme spolu, mohli sme sa dotknúť víťaznej trofeje...," uviedla jedna z najskúsenejších slovenských hráčok, blokárka Veronika Hrončeková.

Spomenula trofej a práve aj o ňu išlo. Sedemdesiatštyri centimetrov vysoký a 9,6 kg vážiaci pozlátený pohár "vytrepali" volejbalistky lanovkami až na Lomnický štít v rámci propagačnej akcie pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy. Všetky hráčky sa s trofejou vyfotili a niektoré sa jej aj dotkli, kapitánka Barbora Koseková a Michaela Španková na turistickom mostíku predviedli aj niekoľko kontrolovaných výmen. A hoci im lopta raz odskočila, neskončila v hmle na skalách pod nimi.

Fyzicky náročnejšie týždne

"Keď trochu zafúkalo, aj som sa zľakol, ale lopta nakoniec nepadla mimo nás. Celkovo si myslím, že to bola dobrá myšlienka začať prípravu takýmto výletom s predstavením trofeje pre víťazky," skonštatoval pre SITA reprezentačný tréner volejbalistiek SR Marco Fenoglio.

"Trochu sme sa báli o loptu, ale bola to zábava. Prvý deň prípravy a hneď sme mohli ísť na Lomnický štít a tam si pozrieť víťazný pohár. Bol to superzážitok pre všetky baby v tíme," uviedla Barbora Koseková. Na margo začínajúcej sa prípravy pred augustovým vrcholom sezóny dodala: "Mali sme tri týždne voľna, ale teraz už treba prepnúť do pracovného módu. Prvé dva týždne v Poprade budú fyzicky náročnejšie. Budeme mať veľa posilňovne, treba nám nabrať silu."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !