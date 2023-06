Bratislavský magistrát teší umiestnenie v hodnotení radničných novín, poslanecká rubrika chýba z dvoch dôvodov

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Magistrát Bratislavy vníma svoje umiestnenie v rámci celoslovenského hodnotenia radničných novín organizáciou Transparency International Slovensko (TIS) pozitívne. Mestský magazín in.ba sa umiestnil na šiestej priečke z 84. Organizácia vytkla hlavnému mestu napríklad to, že s blížiacimi sa komunálnymi voľbami zvyšuje náklad svojich radničných novín.

Magistrát si myslí, že je správne, ak mesto transparentne komunikuje so svojimi obyvateľmi a poskytuje im dôležité informácie. „Aby sa tieto informácie dostali k čo najviac obyvateľom, je nutné zabezpečiť dostatok výtlačkov. Samotný počet výtlačkov nie je problém a v konečnom dôsledku to s výsledným zostavením rebríčka potvrdzuje aj TIS," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Mierne zvýšenie výtlačkov

Hovorkyňa vysvetlila, že v rámci transformácie in.ba na konci roka 2020 z prevažne kultúrno-spoločenského magazínu na informačný magazín, ktorý poskytuje informácie o širšom spektre mestských tém a dôležité informácie o dianí a zmenách v meste, sa výrazne posilnila aj distribúcia priamo do schránok domácností.

„Po ročnej skúsenosti s rozsiahlejšou distribúciou sa na konci roka 2021 mierne zvýšil počet výtlačkov o necelých sedem percent, aby sa zabezpečilo lepšie pokrytie domácností," skonštatovala Schmucková. Ako dodala, celkové ročné náklady hlavného mesta súvisiace s vydávaním periodika v roku 2020 boli v sume 112-tisíc eur, v roku 2021 to bolo takmer 320-tisíc eur. Suma zahŕňa výdavky za tlač, distribúciu, web a spracovanie článkov, grafiku, jazykovú korektúru a podobne.

Časť textov má charakter PR

Organizácia TIS vníma ako problematický aspekt bratislavského periodika tiež rezignáciu na polemiku, diskusiu či kritický pohľad na rozhodnutia magistrátu. „Aj keď samotný primátor Matúš Vallo sa v novinách objavuje pomerne málo, časť textov má charakter PR článkov vytváraných v spolupráci s primátorovým odborom komunikácie a marketingu," konštatuje TIS.

Tiež kritizuje, že magistrát Bratislavy sa odhodlal k spornému kroku - stopnúť vo volebnom roku rubriku s priestorom pre mestských poslancov. „Bratislavská in.ba napriek tomu nevychádza zatiaľ z nášho hodnotenia zle," dodáva TIS.

In.ba podľa magistrátu určite neslúži na propagáciu vedenia mesta, práve naopak. „Samotné TIS konštatuje, že v novinách nie je vedenie mesta takmer zobrazované a zmieňované je len v minimálnej miere alebo vôbec. Na tlačovej konferencii TIS tiež potvrdilo, že primátor in.ba nezneužíva na svoju osobnú prezentáciu," poznamenala Schmucková.

Ako dodala, na vydávanie in.ba dohliada Komisia mestského zastupiteľstva pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva a v roku 2021 bola zriadená nezávislá redakčná rada zložená z rešpektovaných osobností z oblasti publicistiky, kultúry a spoločenského života, ktorá tiež dohliada na kvalitu obsahu magazínu.

Dva dôvody vynechania rubriky

Čo sa týka vynechania poslaneckej rubriky vo volebnom roku, podľa mesta sa na tom zhodla Komisia mestského zastupiteľstva pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva, teda zástupcovia samotných poslancov.

„Rozhodli sa z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, poslanci, ktorí by v in.ba získali priestor vo vydaniach tesne pred voľbami, by boli neférovo zvýhodnení oproti poslancom, ktorí by sa do rubriky dostali napríklad začiatkom roka," vysvetlila Schmucková s tým, že nie je reálne dať 45 poslancom priestor naraz v jednom vydaní.

Druhým dôvodom je to, že každý súčasný poslanec by rubrikou v mestskom magazíne vo volebnom roku bol neférovo zvýhodnený oproti ostatným kandidátom v tohtoročných voľbách, ktorí poslancami ešte nie sú.

Poslanecká rubrika v in.ba bola podľa mesta na základe postoja samotných poslancov vynechaná vo volebnom roku práve preto, aby mestský magazín neslúžil na propagáciu politikov v citlivom období volebného roku, a aby mestský magazín financovaný z verejných zdrojov nebol súčasťou politického súboja pred voľbami.

