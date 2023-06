Bratislavský kraj si za veľký výpadok spojov bude uplatňovať sankcie v plnej výške

Za rozsiahly výpadok spojov pri štarte nového dopravcu Arriva v regionálnej autobusovej doprave si bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uplatňovať sankcie v plnej výške podľa zmluvy.

Cestujúcim to pre vzniknuté problémy pri ceste napríklad do práce a školy, ako aj domov nepomôže, no kraj tvrdí, že náhradnú dopravu za nevypravené spoje nemôže zabezpečiť.

BSK je objednávateľ

„Bratislavský samosprávny kraj nie je prevádzkovateľ, ale objednávateľ. Nemôže teda autobusovú dopravu zabezpečiť nijako inak ako verejným obstarávaním,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a propagácie BSK Michal Feik s tým, že to je podľa zmluvy povinnosťou spoločnosti Arriva.

Tá uspela vo verejnej súťaži trvajúcej od apríla minulého roka do septembra tohto roka. „Aj napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj nie je prevádzkovateľom, ale objednávateľom, župný tím robí maximum pre to, aby situáciu pomohol vyriešiť,“ ubezpečil Feik.

Nedostatok vodičov

Dôvodom problémov nového regionálneho dopravcu pri zabezpečení autobusových spojov podľa cestovných poriadkov je nedostatok vodičov.

Arriva tiež mala krátky čas na začiatok prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, zmluvu totiž podpísala až v októbri, zhruba mesiac pred uplynutím pôsobnosti bývalého dopravcu Slovak Lines.

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja je potrebné mať 225 autobusov a podľa kraja Arriva má všetky k dispozícii. Z toho 120 autobusov je úplne nových a do mája 2022 by mali byť nové všetky.

Predĺženia už neboli možné

Na otázku, prečo kraj nepočkal s podpisom zmluvy s Arrivou dovtedy, kým bude pripravená zabezpečiť prevádzku všetkých spojov podľa zmluvy a zatiaľ by ich dočasne prevádzkoval Slovak Lines, kraj odvetil, že zmluva s ním už bola v minulosti predĺžená o päť rokov.

„Ďalšie predĺženie už nebolo zo zákona možné a z tohto dôvodu BSK vyhlásil medzinárodnú súťaž. Tá sa však neúmerne predlžovala kvôli rôznym námietkam a obštrukciám, a tak Úrad pre verejné obstarávanie definitívne potvrdil víťaza až 9. septembra 2021, teda približne dva mesiace pred ukončením zmluvy s predchádzajúcim dopravcom,“ priblížil Feik.

Tvrdí, že kraj vyhlásil súťaž v rekordnom predstihu, aký nemá na Slovensku obdobu. „Napriek tomu to nestačilo. Navyše, všetky revízne postupy ukázali, že v celej súťaži župa v ničom nepochybila,“ podotkol.

Vznik situácie

Bratislavský kraj zároveň upozorňuje, že legislatívny proces verejného obstarávania je nastavený zle a tu treba hľadať odpoveď, prečo vznikla súčasná situácia.

„Zdôrazňujeme, že BSK nie je jediná samosprávna, ktorá má takéto problémy. Toto je každodenná realita na celom Slovensku. Zmena legislatívy je teda absolútne nevyhnutná,“ podotkol Feik.

Samosprávy a obyvatelia sa tak podľa neho stávajú rukojemníkmi špekulantov vo verejnom obstarávaní. Prevažná časť rozsiahlych zmien verejného obstarávania nadobudne účinnosť koncom marca budúceho roka, mali by umožniť rýchlejšie a efektívnejšie obstarávanie.

Víťazný dopravca vzišiel zo súťaže, župa jej výsledok rešpektuje, pričom vysúťažená cena za prevádzku regionálnej dopravy na desať rokov sa nesmie meniť. Arriva uspela v tendri s ponukou 334 mil. eur bez DPH, predpokladaná cena zákazky bola takmer 390 mil. eur bez DPH.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.