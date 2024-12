Bratislavský kraj rieši kolabujúcu dopravu v okolitých obciach, s výstavbou obchvatu začne ešte tento rok

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil riešenia pre kolabujúcu dopravu v obciach v okolí hlavného mesta. Ako v tejto súvislosti informovala riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová, automobilová doprava v rámci BSK sa na celkovom množstve emisií v rámci celého Slovenska podieľa takmer 40 percentami.

„Napriek skutočnosti, že nosným dopravným systémom pre BSK je v budúcnosti koľajová doprava, je potrebná výstavba obchvatov okresných miest a obcí s najvyššou intenzitou dopravy, porovnateľnou s intenzitou na vyťažených diaľničných úsekoch, a to až 23-tisíc áut denne,“ uviedla.

V súčasnosti je v kraji podiel individuálnej dopravy voči verejnej osobnej doprave 73:27. Cieľom BSK je zvrátiť tento nepriaznivý stav a do roku 2050 dosiahnuť pomer 50:50.





„Doprava je jedným z najvýznamnejších zdrojov znečistenia ovzdušia, pričom viac ako 60 percent vyprodukovaných emisií v rámci dopravy vyprodukuje automobilová doprava,“ spresnila Lukáčová.

Výstavba obchvatu v troch etapách

Jedno z miest, ktoré je zaťažené nadmernou cestnou dopravou, je Modra. „Priemerná intenzita dopravy dosahovala už v roku 2015 v najkritickejšom mieste hodnotu 11-tisíc automobilov denne, z toho nemalú časť predstavujú kamióny,“ konštatuje samospráva s tým, že úplné odľahčenie centra Modry od nákladnej dopravy je možné až po vybudovaní obchvatu Pezinka a Modry.

BSK počíta s uskutočnením tohto projektu v troch etapách. S výstavbou prvej etapy od diaľničnej križovatky Triblavina po Teplé Pramene sa začne tento rok. Druhá etapa (Teplé Pramene – Grinava) by mala mať do konca druhého kvartálu 2022 schválenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Tretia etapa od Grinavy až po Dubovú by sa mala zrealizovať do konca roka 2030.

Viaceré cesty čaká revitalizácia

„Uvedomujeme si kritickú dopravnú situáciu v Modre, pričom výstavba obchvatu je časovo náročný projekt. Kým sa tak stane, osadíme do mesta dopravné sčítavače a merače, čím sa prispeje k lepšiemu riadeniu dopravy v kritických úsekoch mesta,“ uviedol riaditeľ odboru dopravy BSK Michal Halabica.

BSK počíta v dohľadnej dobe aj s ďalšími čiastkovými opatreniami. Revitalizácia čaká cesty medzi Sv. Jurom a Pezinkom, Modrou a Šenkvicami i Blatným a Šenkvicami. „Župa v súčasnosti pripravuje úpravy križovatiek, čím sa dosiahne zvýšenie ich priepustnosti. Ide najmä o doplnenie cestných svetelných signalizácií, či prebudovanie okružných križovatiek na stykové v okresnom meste Pezinok,“ konštatuje samospráva s tým, že nezabúda ani na zvyšovanie bezpečnosti na priechodoch chodcov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

