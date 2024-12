Bratislavský kraj ráta obrovské straty, pre pandémiu prišiel o milióny eur z cestovného ruchu

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tento rok prišiel o milióny eur z cestovného ruchu. Na sociálnej sieti to uviedol predseda BSK Juraj Droba. "Z turizmu má nemalý príjem aj samospráva v podobe daní z ubytovania či zabratia verejného priestranstva. V roku 2019 zaznamenal Bratislavský kraj 1,586 milióna návštevníkov a 3,278 milióna prenocovaní. Ak to premeníme na reč peňazí, cez sektor cestovného ruchu do bratislavského regiónu tieklo ročne viac ako 100 miliónov eur," uviedol Droba.

Skrachovali mnohé prevádzky

Dodal, že pandémia spôsobila nielen nezamestnanosť, ale aj krach mnohých prevádzok a inštitúcií, ktoré využívali turisti, ale aj domáci obyvatelia.

Bratislavský kraj je podľa Drobu najvyhľadávanejšou turistickou destináciou na Slovensku, kam smeruje až štvrtina všetkých návštevníkov.

"Opatrenia proti šíreniu koronavírusu však doslova položili tento sektor na kolená. Nebudem preháňať, ak poviem, že zo dňa na deň zostali tisíce ľudí bez práce. Týka sa to hotelov, reštaurácií, cestovných kancelárií, sprievodcov, kultúrnych inštitúcií aj ostatných služieb na tento sektor naviazaných," vymenoval Droba, podľa ktorého je cestovný ruch stále podceňovaným sektorom s nevyužitým potenciálom.

Dovolenka na Slovensku

Zároveň vyzval ľudí, aby zvážili tohtoročnú dovolenku na Slovensku. "Drobní podnikatelia a živnostníci sú pre našu ekonomiku kľúčoví," uviedol Droba.

Zároveň vyzval ľudí, aby tohtoročnú dovolenku strávili na Slovensku. "Podporme lokálnych producentov a poskytovateľov služieb," dodal predseda BSK s tým, že míňaním peňazí doma pomôžeme nielen svojmu regiónu ale aj sami sebe.

