Bratislavský kraj pokračuje vo výjazdovom očkovaní. Droba prosí ľudí, aby viac neváhali

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Výjazdová služba Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pokračuje v očkovaní obyvateľov obcí v kraji vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

„Po zaočkovaní stoviek imobilných obyvateľov kraja a klientov zariadení sociálnych služieb sme sa naplno pustili do výjazdového očkovania. Máme za sebou návštevu piatich obcí - Tomášov, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Vysoká pri Morave, Zohor," uviedol na sociálnej sieti predseda BSK Juraj Droba a dodal, že všade, kam prišli, bol o očkovanie veľký záujem, preto budú pokračovať.

„COVID-19 je ochorenie, na ktoré sa zomiera a tretia vlna naberá na sile. Ak aj nie ste s očkovaním úplne stotožnení, je to najlepšia možnosť, akú máme," poznamenal Droba s tým, že teraz je to jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým.

„V Bratislave nájdete niekoľko miest, kam sa dá prísť bez registrácie a my za vami chodíme priamo do obcí," doplnil so žiadosťou, aby sa ľudia dali zaočkovať.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

