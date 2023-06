Bratislavský butik s luxusnými hodinkami vykradli, polícia po zlodejoch aktívne pátra (video)

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavská polícia vyhlásila pátranie po neznámej dvojici, ktorá v utorok 10. augusta krátko pred 19:00 prepadla luxusný butik s hodinkami na Hviezdoslavovom námestí v hlavnom meste. Z predajne, ktorá je súčasťou hotela, si odniesli zlodeji 19 kusov exkluzívnych hodiniek za 350-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Veronika Martiniaková.

Podľa doposiaľ zistených informácii neznáma dvojica prišla do predajne tesne pred jej zatvorením. „Kladivom rozbili sklenenú vitrínu, v ktorej sa nachádzali luxusné hodinky zn. Hublot. S takto odcudzeným tovarom sa dali na útek, pri ktorom použili skúter, pričom na tomto dopravnom prostriedku prišli aj na miesto činu,“ opísala polícia.

Následne dvojica smerovala k Mostu SNP, kde vymenila skúter za vopred pripravené bicykle. Lúpežníci na nich pokračovali po pravej strane mosta v smere do mestskej časti Petržalka.

Polícia na sociálnej sieti zverejnila záznam lúpeže, ktorý zachytila bezpečnostná kamera. Akékoľvek informácie k totožnosti osôb na záberoch je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície.

