Bratislavské OLO v decembri plánuje najväčšiu odstávku za posledné desaťročia, generálne opravy prinesú viaceré vylepšenia

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) uskutoční v termíne od 8. októbra do 12. decembra najväčšiu technologickú odstávku Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) za posledných 20 rokov.

Informovala o tom Zuzana Balková zo spoločnosti OLO.

Plánovaná generálka kotlov

Spaľovacie kotle bratislavského ZEVO sú v prevádzke od roku 2002, fungujú nepretržite a postupne sa opotrebúvajú.

„Technológia na energetické využitie odpadu si po dvadsiatich rokoch fungovania vyžaduje generálnu opravu základných častí kotlov. Výmena komponentov, ktorá prebehne počas tohtoročnej odstávky, je dôležitá pre zachovanie kontinuálneho chodu ZEVO, skrátenie doby technologických odstávok v nasledujúcich rokoch a taktiež zvýšenie výroby elektriny či tepla pre Bratislavčanov, “ uviedol člen predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti OLO Andrej Rutkovský.

Bratislava patrí dlhodobo k mestám s najnižšou mierou skládkovania. Po tohtoročnej odstávke a následnej modernizácii a ekologizácii ZEVO, bude potreba skládkovania odpadu v Bratislave znížená na nevyhnutné minimum. Ide o významnú investíciu do budúcnosti odpadového hospodárstva v hlavnom meste.

Odpad skončí na skládke

Počas odstávky vykoná OLO generálne opravy spaľovacích kotlov K1 a K2, ktoré prebehnú v etapách. Zatiaľ, čo jeden kotol ostane v prevádzke, druhý bude odstavený a naopak.





Týmto spôsobom sa zabezpečí plynulý chod ZEVO a minimalizuje sa tiež potreba odvozu odpadu na skládky. Kotly K1 a K2 budú odstavené aj naraz. Dôvodom sú nevyhnutné opravy spoločných zariadení kotlov a tento stav potrvá približne tri týždne.





Zmesový komunálny odpad bude v tomto čase odvážaný na skládku spoločnosti FCC Slovensko v Zohore, a to podľa vývoja množstva odpadu zvážaného z Bratislavy počas odstávky.

Ako ďalej informovalo OLO, práce a inšpekcie počas prác budú vykonávané v spolupráci s externými kvalifikovanými spoločnosťami zo zahraničia pre zabezpečenie optimalizácie prestojov a opätovné spustenie prevádzky v čo najkratšom možnom čase.

ZEVO nebude od 5. septembra do 31. decembra až na výnimky prijímať odpad od externých zákazníkov. V uvedenom termíne bude pozastavené aj prijímanie objednávok na veľkokapacitné kontajnery pre službu odvoz a zhodnotenie odpadu v ZEVO. Odvoz zmesového komunálneho odpadu, prevádzka zberných dvorov na Starej Ivanskej ceste 2 a v Rači Pri Šajbách 1, ako aj služba OLO TAXI budú poskytované bez obmedzení.

