Bratislavské letisko hlási za január odlet tisícok cestujúcich, je ich takmer štvornásobne viac ako vlani

Z bratislavského letiska odletelo minulý mesiac 35 465 cestujúcich. Oproti januáru minulého roka predstavujú aktuálne výsledky nárast takmer o štvornásobok. Letiskový personál zároveň v tomto období vybavil 1 139 letov, pričom pravidelných letov bolo oproti prvému mesiacu roku 2021 takmer trojnásobok.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) Zuzana Drobová, v uplynulý mesiac bol najvyhľadávanejšou destináciou Kyjev, za ním Londýn a Dublin.

Najviac liniek pritom prevádzkoval a najviac cestujúcich prepravil Ryanair, nasledoval Wizz Air a Smartwings.

„Začiatok roka 2022 je rozhodne povzbudivejší, ako bol začiatok toho minulého. V januári sme mali 24 pravidelných liniek oproti 8 linkám pred rokom. Vybavili sme až 3-násobok pravidelných letov. Chartre boli vypravené do Ománu, Hurghady, Dubaja, emirátu Ras Al Khaimah a na Maurícius.

V novom letnom letovom poriadku, podľa ktorého sa začne lietať od 27. marca, pribudne nová linka do Záhrebu a 2-krát týždenne sa bude lietať aj do Dalamánu v Turecku a rovnako aj do Trapani na juhu Talianska,“ uviedol generálny riaditeľ BTS Dušan Keketi s tým, že oproti zime sa ponuka od konca marca rozšíri aj o letné sezónne spojenia, ako je napríklad Malorka alebo Sardínia, pokračuje tiež linka na Lanzarote.

