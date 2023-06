Bratislavská vodárenská spoločnosť otestuje záujemcom zdarma vodu zo studní a na ďalšie vzorky poskytne zľavu

16.3.2023 (SITA.sk) - V rámci Svetového dňa vody umožní Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) záujemcom zdarma otestovať pitnú vodu z domácich studní na dva základné parametre – celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov.

Ako informuje hovorca BVS Peter Podstupka, na tri ďalšie vybrané analýzy vzoriek vody poskytnú 40-percentnú zľavu.

Fľašu treba naplniť až po okraj

Akreditované laboratória BVS na Bojnickej ulici budú v stredu 22. marca v čase od 8:00 do 16:00 odoberať prinesené vzorky vody z domácich studní na bezplatnú analýzu tvrdosti vody a obsah dusičnanov.

Vzorku je potrebné priniesť v maximálne trojdecovej plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá.

„Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na vzduch," vysvetlil Podstupka.

„Výsledky týchto dvoch stanovení však nenahrádza spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy," doplnil hovorca.

Obmedzený počet zľavnených analýz

V ten istý deň si môžu fyzické osoby objednať aj rozšírené rozbory vody so zľavou 40 percent. „Zľava sa uplatňuje na analýzu studničnej vody v rozsahu minimálny rozbor, ktorého cena bude 110,52 eura, analýzu zameranú na obsah pesticídov v hodnote 238,32 eura a analýzu v rozsahu minimálny rozbor s pesticídmi v hodnote 340,92 eura," poznamenal Podstupka.

Podmienkou na získanie zľavy je vyplnenie a zaslanie žiadosti o rozbor vody, ktorá je zverejnená na stránke BVS a jej zaslanie e-mailom, prípadne osobné doručenie.

Objednávky budú z kapacitných dôvodov prijímať iba 22. marca a počet analýz so zľavou je limitovaný.

„Od 3. apríla po zaevidovaní všetkých žiadostí o rozbor vody so zľavou budú objednávateľov kontaktovať pracovníci laboratória s dôvodom dohodnutia termínu uskutočnenia odberu vzorky vody," vysvetlil hovorca BVS s tým, že laboratórium bude vykonávať analýzy vzoriek studničnej vody počas nasledujúcich troch mesiacov podľa počtu prijatých žiadostí a podľa rozsahov rozborov.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.