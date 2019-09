Bratislavská integrovaná doprava získala dáta na plánovanie verejnej dopravy zo SIM kariet

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) disponuje novými dátami, ktoré slúžia na zlepšenie a zatraktívnenie verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Údaje pochádzajú z lokalizácie SIM kariet, ktoré poskytli traja mobilní operátori. Analýza vychádza z anonymizovaných údajov o polohách a pohybe vyše 1,3 milióna SIM kariet.

Bezprecedentný objem údajov

Cieľom analýzy bolo zistiť potenciál a toky SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Agentúru SITA o tom informoval hovorca BID Miroslav Staník.

„Údaje, ktoré máme k dispozícii, sú z pohľadu ich objemu bezprecedentné. Bratislavská integrovaná doprava vďaka tomu získala dáta na plánovanie a skvalitňovanie verejnej dopravy, a tiež na plánované rozširovanie do susedného Trnavského kraja,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Analýzu si dala vypracovať BID, ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a pri dopravnom plánovaní pracuje predovšetkým s dátami.

Ďalší zdroj potrebných dát

„Naším hlavným cieľom bolo zistiť potenciál a toky SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Dnes máme ďalší doplnkový zdroj dát pre plánovanie a zvyšovanie kvality verejnej dopravy v regióne,“ priblížila generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

Z údajov zozbieraných od 26. novembra 2018 do 9. decembra 2018 vyplýva, že na území Bratislavského a Trnavského kraja bolo lokalizovaných 1 329 654 SIM kariet s dennou aj nočnou polohu na území niektorého z krajov. Z toho 925 397 kariet malo dennú a nočnú lokalizáciu v tej istej obci a 404 257 kariet dochádzalo do inej obce.

Staník upozornil, že jedna SIM karta však nemusí predstavovať vždy jednu osobu, keďže časť populácie disponuje viac ako jednou SIM kartou. Pri spracovaní dát tento fakt zohľadnili a pracovali len s aktívnymi hlasovými SIM kartami.

Rozšírenie do Trnavského kraja

Zozbierané dáta budú taktiež slúžiť na prípravu dokumentu, ktorý poslúži ako podklad pre možnosti a etapizáciu rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja. Podľa Horčíkovej by už počas leta mohlo dôjsť k pripojeniu železničného uzla v Trnave do IDS BK, čím by cestujúci z Trnavy mohli pri cestovaní do Bratislavy a Bratislavského kraja využívať všetky výhody IDS BK.

Spracované výstupy z dát o lokalizácii polôh SIM kariet poskytne Bratislavská integrovaná doprava na vyžiadanie aj ďalším samosprávam a orgánom štátnej správy.

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie INTERREG SubNodes.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

