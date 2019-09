Bratislava zverejnila mená uchádzačov o šéfov mestských podnikov

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Bratislavský magistrát zverejnil mená uchádzačov o šéfov mestských podnikov Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) a Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Do výberového konania na pozíciu šéfa BVS prišlo 22 prihlášok a o čelnú funkciu v OLO prejavilo záujem 21 uchádzačov.

Rozhovory s vybranými uchádzačmi

Na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov pozvala výberová komisia na verejné a neverejné vypočutie štyroch uchádzačov na funkciu šéfa BVS - Rastislava Lauka, Petra Olajoša, Ivana Sokáča a Emericha Šinku, a piatich záujemcov na post šéfa OLO - Petra Krasneca, Jordana Mandalova, Martina Masláka, Ladislava Procházku a Ivana Sokáča. Informoval o tom hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

V uplynulých dňoch absolvovali personálni poradcovia rozhovory s vybranými deviatimi uchádzačmi a zároveň urobili kontrolu integrity. Výberovej komisii následne poskytli kompletné informácie o profile uchádzača so životopisom, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity a čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

Na základe týchto podkladov vypracovali personálni poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov s bodovým ohodnotením. Celkovo mohol uchádzač získať najviac 40 bodov.

Verejné vypočutie uchádzačov

Neverejné a následne verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu šéfa OLO sa uskutoční v stredu 12. júna a vypočutie uchádzačov do BVS vo štvrtok 13. júna.

Členovia komisie majú možnosť pýtať sa na predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. Verejné vypočutie uchádzačov na post šéfa OLO je naplánované v stredu od 13:00 do 18:00 v Primaciálnom paláci a vo štvrtok v rovnakých hodinách v Starej tržnici bude vypočutie kandidátov do BVS.

Po vypočutí uchádzačov zostaví komisia poradie, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu.

Životopisy uchádzačov si môže verejnosť pozrieť na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk a spätnú väzbu k uchádzačom môžu zasielať na adresu vyberovekonania@bratislava.sk. V najbližších dňoch magistrát zverejní aj ďalšie mená uchádzačov pozvaných na výberové konania pre podniky METRO Bratislava a. s., Mestské lesy v Bratislave, Generálny investor Bratislavy.

