Bratislava smeruje k vyspelým mestám, Vallo si uvedomuje nepopulárnosť parkovacej politiky

V rámci celomestskej parkovacej politiky v Bratislave PAAS je od pondelka 10. januára zaregulovaných približne 7 500 parkovacích miest.

Systém regulovaného rezidentského parkovania začal v pondelok platiť v prvých troch zónach – Dvory 4, Tehelené pole a Krasňany. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

„S parkovacou politikou začíname postupne. Momentálne máme zaregulovaných približne 7 500 miest, ktoré vieme dvakrát denne skontrolovať parkovacími asistentmi,“ uviedol. Ako dodal, zoznam zaregulovaných zón sa bude postupne navyšovať, všetko však závisí od dohody so starostami mestských častí.

Regulované parkovanie sa nebude zavádzať do zón, kde nie je problém s parkovaním.

Najväčšou výhodou je online systém

Primátor poznamenal, že mesto si uvedomuje nepopulárnosť parkovacej politiky, avšak je to podľa neho jediná cesta, ako posunúť Bratislavu smerom k vyspelým mestám a vyriešiť problémy s parkovaním.

„Je to komplikovaná vec. Chceli sme však PAAS prispôsobiť mnohým životným situáciám. Máme napríklad bonusovú kartu, ktorá umožňuje za ročný poplatok 10 eur parkovať v ktorejkoľvek inej regulovanej zóne zadarmo dve hodiny denne,“ vysvetlil. Ako dodal, najväčšou výhodou je online systém, ktorý zjednodušuje používanie a zároveň šetrí verejné financie. Pre obyvateľov sú k dispozícii tiež fyzické kontaktné miesta, telefonická infolinka a parkovací asistenti priamo v regulovaných zónach. Registrácia do systému vďaka prepojenosti s piatimi štátnymi registrami trvá podľa Valla pár minút.

Vydanie rezidentskej parkovacej karty je viazané na trvalý pobyt a funguje online, teda nie ako fyzická karta. Jej ročná cena je 39 eur za jedno auto, 150 eur za dve autá a 500 eur za tri autá v domácnosti. Vlastník rezidentskej karty možné zadarmo požiadať o návštevnícku kartu, na základe ktorej môžu v rezidentovej zóne parkovať jeho návštevy zadarmo 100 hodín ročne. Ak obyvateľ nemá vydanú rezidentskú kartu, môže požiadať o vydanie návštevníckej karty, ktorá oprávňuje jeho návštevy na bezplatné parkovanie až 150 hodín ročne. V prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je to 500 hodín ročne. Bonusová karta oprávňuje rezidenta za 10 eur ročne parkovať každý deň bezplatne dve hodiny v inej regulovanej zóne. Abonentské karty sú vydávané podnikateľom a ich cena sa líši v závislosti od lokality.

Spoplatnené parkovanie pre nerezidentov

Registrácia do systému PAAS je možná online na stránke www.paas.sk alebo na klientskych miestach v jednotlivých zónach. K 10. januáru magistrát vydal 4 191 rezidentských kariet, 2 318 návštevníckych kariet, 1 657 bonusových kariet a 26 abonentských kariet. Pre nerezidentov je parkovanie v regulovaných zónach spoplatnené. V prípade zóny Tehelné pole je poplatok za hodinu parkovania nerezidentov 1,50 eura, v zóne Dvory 4 platia nerezidenti za parkovanie v pracovné dni od 0:00 do 18:00 jedno euro za hodinu. V zóne Krasňany zaplatia návštevníci 50 centov za každú hodinu v čase od 12:00 do 6:00. Časy a ceny hodinového parkovného podľa magistrátu zodpovedajú vyťaženosti v jednotlivých zónach. Parkovné je možné zaplatiť online, v parkomatoch alebo fyzicky parkovacím asistentom.

Kontrolu parkovania v regulovaných zónach realizujú parkovací asistenti niekoľkokrát denne, a to prostredníctvom kontroly EČV priamo v teréne. Využíva sa pritom inštitút objektívnej zodpovednosti, teda fotodokumentácia priestupku a zaslanie pokuty poštou. Pri prvom nesprávnom parkovaní je vodič upozornený žltou nálepkou na vozidle, pri zaznamenaní priestupku druhýkrát je to oranžová nálepka a vodičovi je zaslaná výzva na zaplatenie pokuty v zákonnej výške 78 eur. Magistrát v rámci parkovacej politiky pracuje na príprave ďalších regulovaných zón, ktorými budú napríklad zóna Blumentál v Starom Meste a zóna Nivy v Ružinove. Pripravujú tiež výstavbu viacerých parkovacích domov na základe participácie s obyvateľmi a záchytné parkoviská.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

