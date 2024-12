Bratislava sa ohradila voči tvrdeniam Remišovej, mesto je pripravené využiť všetky eurofondy

Bratislava je pripravená využiť všetky eurofondy súčasného programového obdobia. Vo vyhlásení hlavného mesta to uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

„Bratislava je plne pripravená využiť všetky eurofondy súčasného programového obdobia schválené hlavnému mestu, a to aj v situácii, ak by druhá etapa električkovej trate do Petržalky nebola v roku 2023 v plnej miere dokončená,“ uviedla hovorkyňa.

Zdôraznila, že nie je pravda, že v prípade fázovania projektu petržalskej električky zostanú voľné eurofondy, ktoré sa nestihnú využiť, tak, ako to opakovane tvrdí podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Zmluva je krátko pred podpisom

Rajčanová pripomenula, že hlavné mesto má už teraz pripravené dopravné projekty v objeme viac ako 200 miliónov eur, ktoré je možné zrealizovať do roku 2023, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy.

„Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať. O tomto postupe vicepremiérka vie, keďže ju aj osobne informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo,“ poznamenala hovorkyňa mesta.





Zmluva na realizáciu električky do Petržalky je podľa mesta krátko pred podpisom a harmonogram prác počíta s termínom ukončenia prác do konca roku 2023.





„Možnosť fázovania projektu druhej etapy predĺženia električky do Petržalky znamená, že Bratislava plnohodnotne prefinancuje z eurofondov všetky práce súvisiace so stavbou trate, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023, a na zostávajúce práce, ak by z rôznych dôvodov nastal posun ukončenia realizácie po roku 2023, bude čerpať prostriedky z nasledujúceho programového obdobia,“ dodala Rajčanová.

Remišová sa obáva zlyhania magistrátu

Ak by posun ukončenia realizácie projektu električky skutočne nastal, objem zostávajúcich eurofondov presmeruje hlavné mesto na už pripravené dopravné projekty.





„Ohradzujeme sa teda voči používaniu Bratislavy ako mesta, ktoré má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Naopak, mesto Bratislava je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

Vicepremiérka Remišová minulý týždeň vyhlásila, že projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky, na ktorý bolo v tomto programovom období vyčlenených 100 miliónov eur, sa pravdepodobne nestihne zrealizovať do konca roka 2023, čo je podľa nej problém.





„Silne pochybujem, že mesto Bratislava do roku 2023 tento projekt stihne dokončiť. To je, povedala by som, prakticky vylúčené. Ak sa to nestihne, budem to považovať za zlyhanie magistrátu,“ uviedla Remišová, ktorá si nevie predstaviť, že v ďalších programových obdobiach bude taký veľký balík na takýto finančne náročný projekt pre Bratislavu.

Projekt je plne financovaný z eurofondov

Hlavné mesto ešte v lete tohto roku informovalo, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej električkovej trate v Petržalke už má svojho víťaza. Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, a to vo výške 74,6 milióna eur bez DPH.

Hlavným členom tohto združenia je spoločnosť Aldesa Construcciones Polska, ďalšími členmi sú španielska firma Aldesa Construcciones a slovenské firmy Cedis a HANT BA. Ponuku v tendri predložilo spolu osem uchádzačov.





Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu novej električkovej trate v Petržalke po Janíkov dvor v októbri 2020, predpokladaná hodnota zákazky bola 90,6 milióna eur bez DPH, predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom.





Pôvodná lehota na predkladanie a otváranie ponúk 30. novembra 2020 bola štyrikrát predĺžená na 23. marca 2021. Projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

