Bratislava počas najchladnejších dní spúšťa krízový režim, chce ochrániť ľudí bez domova

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Bratislava spúšťa počas najchladnejších mesiacov – január a február krízový režim ako prevenciu pred umrznutím ľudí bez domova. Oddelenie komunikácie a marketingu mesta Bratislava priblížilo, že počas mrazov budú dostupné služby nízkoprahového krízového nocľahu.

Pomôcť môže aj verejnosť

Na tieto účely sa využijú kapacity mestského karanténneho zariadenia na Hradskej 2. Jeho kapacita predstavuje 50 miest, v prípade plného stavu sú k dispozícii priestory v Nocľahárni sv. Vincenta Depaul.

Pomôcť pri ochrane ľudí bez domova môže aj verejnosť, a to zavolaním na linku 159 od 19:00 do 7:00 ráno, keď jednotky mestskej polície venujú zvýšenú pozornosť pomoci ľuďom bez domova. „Operátori mestskej polície podnet vyhodnotia, vyrazia na miesto a poskytnú ohrozenému človeku pomoc. Zároveň budú počas najbližších týždňov všetky jednotky Mestskej polície, v spolupráci so Sekciou sociálnych vecí Magistrátu Bratislavy, počas nočných hodín sami vyhľadávať ľudí v núdzi, ktorým hrozí riziko umrznutia,“ priblížilo oddelenie komunikácie.

Budú rozdávať materiálnu pomoc

Dodalo, že členovia mestskej polície budú rozdávať materiálnu pomoc, ako sú deky, spacáky, karimatky či teplé odevné doplnky a zároveň budú zabezpečovať krízovú intervenciu. V praxi by to znamenalo, že Mestská polícia privolá spolupracujúcu prepravnú službu, ktorá zaistí prevoz ohrozeného človeka do zimného krízového nocľahu.

Oddelenie komunikácie poukázalo na to, že terénny tím mesta od začiatku zimy posilnil krízovú intervenciu v uliciach a ešte intenzívnejšie rozdáva materiálnu pomoc ľudom v ohrození. Dôležitým partnerom mesta pri pomoci ľudom bez domova sú aj mimovládne organizácie, ktoré budú jednotlivo meniť svoj chod tak, aby vedeli pomôcť prekonať najmrazivejšie dni a znížiť tak riziko umrznutia medzi ľuďmi, ktorí prišli o domov.

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

