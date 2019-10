Bratislava bude mať v letnej sezóne letecké spojenie na 47 pravidelných linkách

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Bratislava bude mať počas tohtoročnej letnej sezóny letecké spojenie na 47 pravidelných linkách do 41 destinácií v osemnástich krajinách.

K novinkám patria pravidelná linka do cyperskej Larnaky s novým leteckým dopravcom Cyprus Airways a prvýkrát pravidelné spojenie do tureckej Antalye dvakrát denne.

Informovalo o tom Letisko M. R. Štefánika v Bratislave s tým, že v nedeľu 31. marca začal platiť letný letový poriadok a ten potrvá do ďalšej zmeny času 26. októbra tohto roka.

Sedem leteckých spoločností

Pravidelné linky z Bratislavy prevádzkuje počas leta sedem leteckých spoločností - Ryanair (26 liniek - historicky najviac od začiatku svojho pôsobenia na letisku v Bratislave v roku 2005), Smartwings (jedenásť sezónnych liniek od konca mája do októbra), Wizz Air (päť liniek), Air Cairo (dve linky) a po jednej linke spoločnosti flydubai (Dubaj), Pobeda (Moskva) a Cyprus Airways (Larnaka).

"Novinkou na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave počas letného letového poriadku je nový dopravca Cyprus Airways, ktorý od 8. júna zabezpečí dvakrát týždenne pravidelné spojenie Bratislavy s cyperským letoviskom Larnaka," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Jozef Pojedinec.





"Po prvý raz v histórii budú navyše cestujúci môcť využiť i pravidelnú linku do tureckého letoviska Antalya, kam ročne lieta z Bratislavy a spiatočne až 150-tisíc Slovákov. Doposiaľ bola táto linka k dispozícii len ak charterová, ktorou mohli cestujúci letieť iba ak si zakúpili pobyt od cestovnej kancelárie," uviedol Pojedinec.





Dopravca Smartwings bude zabezpečovať linku do Antalye od 30. mája štrnásťkrát týždenne, čiže dvakrát denne ako pravidelné lety a cestujúci si tak môžu i sami zakúpiť letenky do vyhľadávanej tureckej destinácie cez portál dopravcu.

Medzi najvyužívanejšie destináciami aj Kyjev

Do Turecka možno využiť využiť i pravidelnú linku dopravcu Ryanair do letoviska Dalaman, a to od apríla každý štvrtok. Letecká spoločnosť navyše od apríla obnoví pravidelné letecké spojenie s holandským Eindhovenom, kam bude lietať dvakrát týždenne v pondelok a piatok.





Do šiestich destinácií, a to Burgas, Larnaka, Korfu, Malorka, Kyjev a Londýn budú pravidelné letecké linky zabezpečovať navyše viacerí leteckí dopravcovia.





"V porovnaní s letným letovým poriadkom z minulého roka sú novinkami aj letecké linky do destinácií Ľvov (Wizz Air) či Kyjev - Boryspiľ (Ryanair), kam sa lieta len od novembra 2018. Popularita spojení do Kyjeva - na dve letiská Žuljany (Wizz Air) a Boryspiľ zároveň výrazne rastie," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíkova.

Kyjev sa vďaka tomu zaradil medzi prvé tri najvyužívanejšie destinácie z Bratislavy po Londýne a Dubline, pričom predbehol doteraz tretiu najvyužívanejšiu Moskvu.





"Počas letnej sezóny od júna do septembra, októbra je navyše plánovaných približne 2 800 nepravidelných dovolenkových charterových letov, ktoré si objednávajú cestovné kancelárie do tradičných letovísk v Grécku, Turecku, Tunisku, Egypte, Taliansku, Bulharsku, v Čiernej Hore, v Španielsku, Izraeli, v Albánsku či na Kapverdy a z nich do Bratislavy," dodal Pojedinec.

