Bratislava bude mať už šiesty most cez Dunaj. Jeho názov môžete vymyslieť aj vy

Bratislava by už budúci rok mala mať v poradí šiesty most cez Dunaj. Bude súčasťou diaľničného obchvatu okolo hlavného mesta.

Nový most bude prepájať dve veľké časti takzvaného Dunajského súmostia – hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal by chcel, aby nový most pomenovali ľudia.

“Keďže tento most ešte nemá názov, budem rád, ak nám ho pomôže vybrať verejnosť. Prosím, napíšte do komentára pod tento príspevok svoj návrh názvu a desať návrhov s najväčším počtom lajkov sa dostane do užšieho výberu, z ktorého bude opäť verejnosť vyberať ten víťazný. Svoje návrhy môžete písať do 15. júla,” uviedol na sociálnej sieti Doležal.





Výzva sa zatiaľ stretla so záujmom verejnosti. Ľudia, napríklad, navrhujú, aby bol most pomenovaný po Alexandrovi Dubčekovi alebo M.R. Štefánikovi. Ďalší dúfajú, že tentokrát by mohol prejsť názov Most Chucka Norrisa. Iní navrhujú skôr regionálne pomenovanie ako Jarovecký most či Most Vlčie Hrdlo.





Dunajské súmostie sa má dokončiť v budúcom roku, pôvodne malo byť hotové v októbri tohto roka spolu s ďalšími časťami D4.





Súčasťou Dunajského súmostia je tzv. západné predmostie (dĺžka 785 metrov) nad Jaroveckým ramenom, hlavný most cez kajakársku dráhu (470 metrov), hlavný most ponad Dunaj (430 metrov) a tzv. východné predmostie (1 250 metrov), ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.





Súmostie má dĺžku skoro tri kilometre, šírku 35 metrov, na jeho stavbu použili vyše 110-tisíc kubických metrov betónu, 40-tisíc ton výstuže, 4-tisíc ton predpätej ocele.





Stavba obchvatu D4 a R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov je nielen najväčším infraštruktúrnym projektom na Slovensku, ale i jedným z najväčších PPP projektov v Európe.

