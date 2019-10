Brankár Ševela ukončil hráčsku kariéru a vydal sa na dráhu hokejového trénera

ZVOLEN 8. januára (WebNoviny.sk) - Skúsený hokejový brankár Peter Ševela ukončil kariéru a vydal sa trénerskú dráhu, bude sa venovať mladým gólmanom vo Zvolene.

Dosiahol aj národný titul

Rodák z Martina je odchovancom tímu spod Pustého hradu, naposledy chytal za Zvolen ešte v sezóne 2007/2008, ale s tímom má i národný titul z ročníka 2000/2001.

Vo vlasti pôsobil aj v Skalici, Nitre, Žiline, Martine či vtedy druholigovej Banskej Bystrici. Od roku 2009 hral prevažne v Maďarsku, aktuálnu sezónu začal v tíme Dunaújvárosi Acélbikák a stihol absolvovať 17 zápasov.

Hľadali trénera brankárov

"Pred časom ma oslovil Lukáš Jurík s tým, že vo Zvolene hľadajú trénera brankárov pre mládež, ktorý by mal pomáhať Danielovi Makónimu. Bol som stále na vážkach, či mám ešte chytať, alebo ukončiť kariéru. Zranenie napokon túto dilemu vyriešilo za mňa. Ako aktívny hráč som skončil a predo mnou je teraz nová výzva, na ktorú sa teším. Dohodnutý som do konca sezóny s tým, že potom sa so športovým riaditeľom mládeže budeme rozprávať o ďalšej možnej spolupráci," uviedol Ševela pre oficiálny web Zvolena.

"Na starosti mám chlapcov od tých vekovo najmladších až po deviatakov. Denne to vychádza tak na tri tréningy na ľade, vždy s inou vekovou kategóriou. Tým to ale nekončí, s chlapcami budem pracovať aj na špecializovaných tréningoch na suchu, kde budeme rozvíjať rýchlosť, reakcie a flexibilitu," dodal.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !