Brankár Raanta podstúpil operáciu a pravdepodobne vynechá zvyšok sezóny NHL

Fínsky hokejový brankár Antti Raanta podstúpil cez víkend operáciu, ktorá ukázala, že rozsah jeho zranenia v dolnej časti tela je väčší ako sa pôvodne predpokladalo.

Raantova operácia dopadla dobre

Generálny manažér Arizony Coyotes John Chayka vo vyjadrení pre NHL.com priznal, že 29-ročný gólman možno vynechá celý zvyšok sezóny 2018/2019.

"Dobrou správou je, že operácia odstránila poškodenie a najpodstatnejšie zostáva to, aby bol Antti dlhodobo zdravý. Liečenie bude dlhšie ako sme dúfali a predpokladali, ale na druhej strane, je tu veľká šanca, že sa mu podobné problémy neobnovia," povedal Chayka.

Úspešný štart brankára Hilla v NHL

Arizone momentálne chýba aj druhý kľúčový brankár - Darcy Kuemper, ktorý nechytal od 21. novembra, no čoskoro by sa mal vrátiť. "Je zdravý a je len otázka času, kedy ho pošleme späť do zápasov. Mal by sa objaviť v bránke v najbližšom období," dodal generálny manažér.

Po Kuemperovom boku bude pôsobiť nováčik Adin Hill, ktorý zažíva úspešný štart v najkvalitnejšej lige sveta. Dvadsaťdvaročný brankár odchytal zatiaľ v drese Arizony sedem zápasov s úspešnosťou zákrokov 93,9 %. Pre porovnanie, Kuemper zlikvidoval v 11 dueloch 91,4 % striel a Raanta 90,6 % pokusov súpera.

