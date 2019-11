Brankár Putnocký vychytal strelcov Legie, pred zápasom s Poznaňou si nesmie pomýliť šatňu

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový brankár Matúš Putnocký má za sebou úspešný začiatok v novom pôsobisku. Tridsaťštyriročný rodák z Prešova na konci uplynulej sezóny 2018/2019 ukončil pôsobenie v Lechu Poznaň a presunul sa južnejšie - do Slasku Vroclav.

Sedem bodov z troch zápasov

V tíme českého trénera Vítězslava Lavičku si hneď získal miesto medzi tromi žrďami a v úvodných troch kolách nového ročníka poľskej Ekstraklasy pomohol sliezskemu mužstvu k zisku siedmich bodov.

Navyše, proti silným protivníkom, veď Vroclavčania v doterajšom priebehu sezóny nastúpili proti rekordérovi v počte majstrovských trofejí (14) Wisle Krakov (1:0), šampiónovi Piastu Gliwice (2:1) aj vicemajstrovskej Legii Varšava (0:0).

"Takýto vstup do ligy je skvelý. Z troch zápasov so silnými súpermi máme sedem bodov. Najbližšie máme ďalší ťažký zápas - na ihrisku Lechu Poznaň," uviedol Putnocký v rozhovore pre agentúru SITA a pripomenul piatkový duel na trávniku "železničiarov", v ktorých drese odchytal tri sezóny a v edícii 2016/2017 sa stal najlepším gólmanom Ekstraklasy.

Vo Varšave si cez víkend pripísal už druhé čisté konto v tejto sezóne. "Zachytal som si, aj keď som čakal, že budem mať viac práce. Naša obrana však zahrala veľmi dobre. V prvom polčase sme mali nejaké šance, z ktorých sme mohli streliť gól, ale na druhej strane sme mohli aj inkasovať, takže za bod sme vďační. Z Varšavy sa body veľmi nenosia, takže sme boli spokojní," priblížil atmosféru v tíme po zápase na trávniku Legie.

Čaká ho špecifický zápas

Niekdajší hráč MFK Košice či Slovana Bratislava priznal, že sa do Poznane, kde ešte pred niekoľkými týždňami pôsobil, veľmi teší. "Bude to pre mňa špecifický zápas, keďže som tam počas troch rokov niečo odohral. V Poznani som spoznal mnoho ľudí, stretol veľa kamarátov, takže sa teším. Budem si musieť dávať pozor, aby som si nepomýlil šatňu," doplnil so smiechom.

Smerom k blížiacemu sa stretnutiu, ktorý by sa vzhľadom na postavenie tímov v tabuľke dal označiť aj za šláger 4. kola, ešte dodal: "Uvidíme, čo tam dokážeme uhrať, pretože aj Lech má formu. Tiež získali sedem bodov ako aj naše mužstvo, majú lepšie skóre a sú prví v tabuľke," zakončil Matúš Putnocký.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !