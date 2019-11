Brankár Mucha je pripravený ukončiť kariéru, zaujímavú ponuku by však zvážil

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Mucha, ako prezident Únie futbalových profesionálov (ÚFP), prevzal ešte koncom novembra, na svetovom kongrese medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro v Ríme, z rúk generálneho sekretára Thea van Seggelena certifikát, ktorým bola slovenská asociácia prijatá za kandidáta a od riadneho členstva vo FIFPro ju delí iba posledný krok.

Pripravený ukončiť kariéru

Tridsaťšesťročný rodák z Belej nad Cirochou (nar. 5. decembra 1982) sa však v hektickom závere vlaňajšieho roka okrem práce v ÚFP venoval aj aktívnej brankárskej činnosti, počas jesene podpísal krátkodobý kontrakt do 1. januára 2019 v škótskom prvoligovom klube FC Hamilton Academical.

"Všetkým členom našej Únie futbalových profesionálov prajem veľa zdravia a úspechov v novom roku, najmä veľa síl do prípravného obdobia. Verím, že všetci hráči ho prežijú v zdraví, pretože to je najdôležitejšie. Pokiaľ ide o moju hráčsku situáciu, po angažmáne v Škótsku, kde som podpísal krátkodobý kontrakt, ktorý vypršal začiatkom januára a následnej krátkej dovolenke, som sa vrátil na Slovensko," informoval v tlačovej správe ÚFP Mucha.

Na margo pokračovania na futbalových trávnikoch účastník MS 2010 v JAR i ME 2016 vo Francúzsku poznamenal: "Ja som už pripravený ukončiť aktívnu kariéru. Ak by však ešte prišla zaujímavá ponuka, akou bola napríklad tá zo škótskeho klubu Hamilton Academical, samozrejme by som ju zvážil. Ak nie, budem sa naďalej plnohodnotne venovať mojej činnosti v Únii futbalových profesionálov."

"Repre" dres si obliekol 46-krát

Mucha nastúpil v najcennejšom drese dovedna 46-krát. Na klubovej úrovni v zahraničí v minulosti pôsobil v anglickom Evertone, poľských tímoch Legia Varšava, Termalica Nieciecza či ruských kluboch Krídla Sovietov Samara a Arsenal Tula.

V domovine chytal za Inter Bratislava, Žilinu i Slovan Bratislava. Momentálne už venuje všetky sily fungovaniu Únie futbalových profesionálov.

"Pozícia prezidenta je veľmi dôležitá, cítim zodpovednosť voči všetkým členom únie. Hráči našu asociáciu potrebujú nielen na riešenie sporov s klubmi, radia sa s nami aj v iných prípadoch. Pre nás je to znamenie, že ÚFP má po takmer troch rokoch fungovania svoju váhu. Futbalisti pochopili, že je pre nich dôležité, aby mali svoju organizáciu, ktorá ich bude zastrešovať a pomáhať im."

Navštevy hráčov v kluboch

V ostatných dňoch Mucha navštevuje hráčov v kluboch. "Počas posledného týždňa som sa veľa nacestoval, stretol som sa s našimi členmi v štyroch tímoch. Teší ma, že o členstvo prejavujú záujem ďalší futbalisti. Pre mňa ako prezidenta ÚFP je najdôležitejší osobný kontakt, s hráčmi sa chcem stretávať pravidelne. Zo začiatku to nebolo až tak často možné, pretože som ešte sám aktívne hral, ale moja kariéra sa už blíži ku koncu. Vek nepustí, každý raz musí skončiť," skonštatoval Mucha.

Návštevy podľa vlastných slov začal v Ružomberku, nasledovala Podbrezová, Poprad a na záver bol v Bardejove. "Stretnutia sú rozdelené do troch blokov. V prvom hráčom odprezentujem doterajšie aktivity Únie futbalových profesionálov. V druhom im priblížim prípady, ktoré ÚFP doteraz riešila. Chceme, aby mali prehľad, ako sme postupovali v jednotlivých prípadoch. Zároveň ich takto vzdelávame, aby boli pripravení, keby sa do podobnej situácie dostali aj oni. V záverečnom bloku hovorím o našich plánoch na ďalšie obdobie a projektoch, ktoré pripravujeme pre našich členov," dodal.





