Brankár Godla s pochvalou od Jágra. Zavrel to a vyhrali sme, vraví česká legenda

"Za stavu 1:1 to bolo o tom, kto strelí gól. Podarilo sa nám to a to rozhodlo celý zápas. Denis Godla odchytal veľmi dobré stretnutie. Viackrát to určite nemal ľahké, ale vyriešil to. Gól inkasoval iba zo strely, ktorú vôbec nevidel. Podal veľmi dobrý výkon," uviedol Čermák, cituje ho klubowý web tímu Rytíři Kladno.