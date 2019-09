Brankár Čiliak predĺžil zmluvu s Kometou Brno o ďalšie dve sezóny

BRNO 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak podpísal nový kontrakt na dva roky s úradujúcim českým majstrom Kometou Brno a v klube by mal zotrvať do konca sezóny 2020/2021.

Nový kontrakt pred začiatkom play-off

Zvolenský rodák strávil väčšinu aktuálneho ročníka premiérovo v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v drese Slovana Bratislava, ale koncom januára sa vrátil späť do Brna, kde predtým pôsobil od svojich pätnástich rokov. Informáciu priniesol oficiálny web Komety.

"Som rád, že Marek zostáva v Komete a že sme sa dohodli na novej zmluve. Taktiež som si prial, aby sme podpísali nový kontrakt pred začiatkom play-off a aby bol Marek v čo najlepšej psychickej pohode," uviedol hlavný tréner a majiteľ klubu Libor Zábranský.

Opcia na predĺženie spolupráce

Čiliak v ostatných dvoch sezónach doviedol Brňanov k majstrovskému titulu a darí sa mu aj po návrate z KHL. V závere základnej časti českej extraligy odchytal osem zápasov s úspešnosťou zákrokov 93,5 percenta a v nadchádzajúcom play-off bude plniť úlohu brankárskej jednotky.

"Už dlhšiu dobu sme sa bavili o tom, že by som mohol zostať v Brne. Boli sme dohodnutí veľmi rýchlo aj na dĺžke kontraktu. Čakalo sa už len na to, kedy to dáme na papier. Neuvažoval som o ničom inom. Som v Brne spokojný a som tu doma. Kam by som chodil? Mám tu rodinu, ktorá je v Brne šťastná," povedal Čiliak pre klubový web Komety. Súčasťou novej zmluvy slovenského brankára je aj opcia na predĺženie spolupráce o ďalší rok.

