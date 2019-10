Brankár Čiliak možno opustí HC Slovan Bratislava, ponuky má z viacerých klubov

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - V ostatnej dobe sa stále častejšie objavujú chýry o prestupe brankára Mareka Čiliaka z HC Slovan Bratislava do iného klubu. Najčastejšie sa spomína jeho návrat do českej Komety Brno.

Samotný reprezentant síce potvrdil, že ponuky na prestup má, ale aktuálne sa sústredí iba na pôsobenie "belasých" v KHL.

"Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Má to ešte čas. Teraz som v Slovane a kým tu budem, nechám na ľade všetko. Sústredím sa iba na to, čo je teraz. Mám ponuky z viacerých klubov, aj z Česka. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Aktuálne sa sústredím iba na Slovan," povedal Čiliak pre agentúru SITA.

Slovan je najhorším tímom v KHL

"Belasým" sa v aktuálnej sezóne nedarí, v tabuľke Západnej konferencie sú na poslednom 12. mieste. Slovan z ostatných tridsiatich zápasoch uspel iba štyrikrát.

"Ešte som to nezažil. Každá sezóna je iná. Musím to brať pozitívne a veriť, že ma to posunie ďalej. Sezóna sa vyvíja tak, ako sa vyvíja. Od začiatku to bolo na nás. Nie som ten typ, čo sa vyhovára. Vždy to môže byť lepšie. Môžeme si za to sami. Do situácie, v ktorej sme, sme sa dostali my," zhodnotil rodák zo Zvolena.

"Belasí" opäť ťahajú čiernu sériu

Slovan uplynulých dvoch zápasoch vystriedal brankárov už v prvej tretine. V piatok proti Viťazu Podoľsk (1:3) nahradil Čiliak Jakuba Štepánka už v 7. min, v nedeľu proti Jekaterinburgu (3:6) sa zase Čiliak porúčal z bránky v 8. min. Zverenci Vladimíra Országha prehrali šiestykrát po sebe.

"Musí sa to zlomiť. Celú sezónu to máme tak. Zase zopakujem, sami sme sa do toho dostali a sami sa musíme dostať von. Nikto nám nepomôže. Musíme zmeniť niečo v hlavách. Ďalší zápas začína od stavu 0:0 a musíme hrať už od prvej minúty," uzavrel Čiliak, ktorý do Slovana zamieril pred aktuálnou sezónou z Komety Brno, s ktorou predtým dvakrát získal majstrovský titul.





