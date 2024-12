Boris Johnson verí, že sa Británia a Únia koncom roka vyhnú situácii bez obchodnej dohody

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson má plnú dôveru v to, že sa Veľká Británia a Európska únia (EÚ) na konci tohto roka vyhnú situácii bez uzavretia obchodnej dohody.

"Nie je to to, čo táto krajina chce, a nie je to to, čo od nás chcú naši priatelia a partneri z EÚ. Preto dúfam a očakávam, že výsledok nebude taký," povedal v stredu poslancom.

Porušenie dohody o brexite

EÚ však podľa Johnsona "významne zlyhala" pri vylúčení možnej "blokády" medzi Britániou a Severným Írskom po skončení pobrexitového prechodného obdobia v prípade, že Londýn a Brusel dohodu neuzavrú.

"Je vždy možné, že sa mýlim a možno moje podozrenia vyvrátia," skonštatoval predseda britskej vlády.

Kontroverzný návrh zákona o regulácii vnútorného obchodu Spojeného kráľovstva, ktorý poruší dohodu o brexite, podľa neho slúži ako poistka.

"Dávam prednosť ochrane, ktorá zaručuje integritu tejto krajiny a chráni pred možným rozbitím Spojeného kráľovstva," vyhlásil Johnson.

Prechodné obdobie pre dohodu

Ako dodal, žiadna dohoda by znamenala uvalenie ciel na obe strany a na britskej strane by "boli pre niektoré z ich výrobkov veľmi hrozné".

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson však minulý týždeň uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.

Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.

