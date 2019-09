Boris Johnson by podľa Donalda Trumpa odviedol na poste premiéra veľmi dobrú prácu

LONDÝN 1. júna (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že bývalý britský minister zahraničia Boris Johnson by bol "výbornou" voľbou na post šéfa Konzervatívnej strany.

V rozhovore pre denník Sun niekoľko dní pred cestou do Spojeného kráľovstva povedal: "Myslím, že Boris by odviedol veľmi dobrú prácu". "Neviem, či bude zvolený, ale myslím si, že je to veľmi dobrý chlapík, veľmi talentovaný človek," dodal Trump.

Poukázal pritom na to, že aj iní kandidáti sa usilovali o jeho podporu. Menovať ich však odmietol. "Mohol by som pomôcť komukoľvek, ak by som ich podporil," skonštatoval. Priaznivo je však podľa vlastných slov naklonený aj súčasnému ministrovi zahraničia Jeremymu Huntovi. "Ano, páči sa mi," poznamenal.

Oficiálny súboj o post šéfa alebo šéfky Konzervatívnej strany sa začne až začiatkom júna, keď premiérka Theresa Mayová odstúpi. Víťaz vnútrostraníckych volieb, ktorého meno by malo byť známe koncom júla, sa stane aj budúcim britským premiérom.





