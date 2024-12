Bolsonaro prehral v prezidentských voľbách. Nahradí ho Lula da Silva, ktorého viac ako rok držali vo väzení

Je to ohromujúci návrat pre politika, ktorý nemohol kandidovať v posledných prezidentských voľbách v roku 2018, pretože bol vo väzení pre úplatkárstvo a mal zakázané kandidovať, pripomína spravodajský portál BBC. Lula strávil 580 dní vo väzení, kým jeho odsúdenie anulovali a on sa vrátil do politického boja.