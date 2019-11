Boli sme neskutočne silný tím, vraví tréner Matej Lipták o spolupráci s Dominikou Cibulkovou

12.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tenisová kariéra Dominiky Cibulkovej bola spojená s viacerými trénermi. Iba jeden z nich má však v nej výsostné postavenie - Matej Lipták. Ich spolupráca sa začala na sklonku roka 2012 a skončila sa až aktuálnym uzavretím kariéry "malej" veľkej hráčky z Top Ten svetového rebríčka. V slovenskom športe nie je veľa príkladov dlhodobejšej a úspešnejšej spolupráce, akú predviedli práve Cibulková a Lipták.

Počas takmer siedmich rokov vzájomnej kooperácie Cibulková vyhrala šesť turnajov na hlavnom okruhu WTA, zahrala si vo finále úvodného grandslamového podujatia sezóny Australian Open a najmä sa stala šampiónkou WTA Finals v Singapure. Čerešničkou na torte bol rok 2016, keď "Domča" získala štyri turnajové tituly vo dvojhre vrátane spomenutého Singapuru a jeden vo štvorhre. Krátko na to sa dostala v singlovom renkingu WTA najvyššie v kariére - na 4. miesto.

"Som človek, ktorý s ňou pracoval dlhší čas, preto som aj dlhší čas vedel o konci jej kariéry. Rozhodla sa, že to spojí s vydaním knihy. Riešili sme to dlhodobo, viac ako rok, neprišlo to zo dňa na deň," uviedol Matej Lipták na slávnostnom krste Cibulkovej knihy "Tenis je môj život" a ďalej pokračoval: "Boli sme neskutočne silný tím, mali sme tímového ducha. Čo som si vždy vážil na Dominike, bola vzájomná dôvera a rešpekt voči trénerovi. Potom sa ľahšie prechádza cez ťažšie momenty. Vzťah, ktorý sme mali, bol silný. Nie je to úplne bežné na ženskom tenisovom okruhu."

Športové vyhorenie

Už z nej necítil nadšenie a vášeň pre hru, ale skôr istý stupeň športového ´vyhorenia´. Toto obdobie trvalo viac ako rok.





"Tenisový stereotyp už začal byť pre ňu únavný. Cestovanie a príprava na turnaje už boli skôr utrpenie ako radosť. Preto sme už tak trochu očakávali to radikálne rozhodnutie o konci kariéry. U športovca to však vôbec nie je jednoduché. Dôležité bolo, že ju v tom podporili rodičia a aj my v trénerskom tíme. Keď sa dozvedela, že ju podporíme v tom, že nastal čas skončiť, veľmi veľa to pre ňu znamenalo. Už to na konci nebolo pre ňu utrpenie, ale úľava," vysvetlil Matej Lipták.









Lipták je tréner, ktorý počas kariéry viedol aj ďalšiu skvelú slovenskú hráčku Danielu Hantuchovú či neskôr dvojnásobnú wimbledonskú šampiónku Češku Petru Kvitovú. Navyše je aj dlhoročný kapitán slovenského fedcupového tímu. Najväčšie úspechy však dosiahol s Cibulkovou, ktorá má napohľad netenisovú výšku, meria iba 161 cm. Prečo?





"Dominika bola hráčka, ktorá absolútne dôverovala svojmu trénerovi a bola naviazaná na ľudí, s ktorými pracovala. Ked som jej obrazne povedal, že má ísť doprava, ona išla doprava. A keď sa jej niečo nevydarilo z toho, čo som jej poradil, dávala najavo, ako veľmi ju to mrzí. Keď som s ňou začínal, ani sa jej nesnívalo o tom, že si zahrá vo finále Australian Open alebo zvíťazí na majstrovskom ženskom turnaji. Jej osobným Everestom bola zrejme pozícia v najlepšej desiatke rebríčka, ale ja som v kútiku duše dúfal aj vo víťazstvo na grandslamovom turnaji. To sa už síce neudialo, ale vyhrala iné veľké turnaje a na ďalších si zahrala vo finále. Myslím si, že môže byť hrdá na to, čo dosiahla. Ja som určite hrdý na naše spoločné úspechy," rád skonštatoval Lipták.

Učili sa navzájom

Spoluprácu s Cibulkovou zhodnotil z osobného hľadiska veľmi pozitívne. Tvrdí, že svoju zverenkyňu veľa naučil, ale zároveň dosť pochytil aj od nej.





"Naučili sme sa porážať najlepšie hráčky na svete. Naučili sme sa ako hľadať spoločne motiváciu aj vtedy, keď sa práve nedarilo podľa predstáv a ako si dávať vyššie ciele ako bolo predtým bežné. Dôležité tiež bolo, že sme sa naučili vážiť si úspechy. Vždy sme vedeli osláviť, keď ´Domča´ niečo veľké vyhrala. Uvedomili sme si vtedy, že to je ten krásny moment, pre ktorý to všetko robíme," zhodnotil Lipták.





Najúspešnejší slovenský tenisový tréner si momentálne užíva domáce voľno s rodinou, ale už ho to ťahá aj naspäť do práce na tenisové kurty. Priznal. že s Cibulkovou a jej tímom roky trávil viac času ako so svojou rodinou a teraz sa jej to snaží vynahradiť.





"Užívam si to, že som doma, aj preto som sa hneď nehrnul do ďalšej spolupráce. Rodina si to zaslúži za svoju veľkú obetu. Už však predsa len začínam riešiť, čo bude ďalej aj po pracovnej stránke. Zatiaľ však nechcem o tom konkrétne hovoriť," podotkol Lipták. Vzápätí naznačil, že jeho ďalší zverenec nebude zo zahraničia, ale opäť zo Slovenska.





"Chcem naďalej pomáhať slovenskému tenisu. V zahraničí by to bolo tiež komplikované z hľadiska rodiny. Je možné, že to bude aj niekto z mužského tenisu, hoci sa lepšie orientujem v tom ženskom," neurčito uzavrel 42-ročný tréner.

