Boli sme na tom už všelijako, okomentoval Sólymos klesajúce preferencie Mosta-Híd

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd sa momentálne pripravuje na májové eurovoľby, v strane sa však budú musieť zaoberať aj klesajúcimi preferenciami.

Vyplýva to zo slov podpredsedu strany a ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Po rokovaní vlády tak odpovedal na otázky týkajúce sa toho, že Most-Híd sa podľa aktuálnych prieskumov nemusí dostať do NR SR, keďže nedosahujú požadovaných päť percent.

„Nekomentujem prieskumy. Pripravujeme sa na voľby do Európskeho parlamentu, potom do parlamentu. Takže teraz to neriešim. Boli sme na tom už všelijako, aj hore, aj dole. Voľby sú ešte ďaleko,“ povedal minister.

Pripúšťa, že na politickej scéne je pohyb, do budúcoročných parlamentných volieb ešte podľa neho nejaké strany vzniknú. Most bude robiť všetko pre to, aby sa do NR SR dostali. „Určite sa tým v strane budeme zaoberať, budeme musieť ísť s niečim do volieb, ale na to je ešte čas,“ dodal Sólymos.

Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnili v polovici apríla, by stranu Most-Híd volilo 4,7 percenta respondentov. Na vstup do parlamentu treba pokoriť päťpercentnú hranicu.





