Boli sme lepším tímom. Remíza je skvelý výsledok skôr pre Chelsea, tvrdí sklamaný Mourinho

"Boli sme lepším tímom. Ak by mi pred zápasom ponúkli bod zo Stamford Bridge, vzal by som ho, pretože bodovať na tomto štadióne je ťažké a remíza z trávnika Chelsea je vždy dobrý výsledok. Po tomto zápase je to však fantastický rezultát najmä pre súpera," neskrýval Mourinho sklamanie zo straty dvoch bodov, ktoré by mužstvu z Old Traffordu veľmi pomohli.