Bola to moja chyba, výsledok mohol byť iný. Brankára Chudého mrzí prehra Spartaka s Fenerbahce

"Mrzí ma to. Išiel som do ťažkej lopty, chcel som to boxovať, zrazil som sa s vlastným spoluhráčom, vykoľajilo mi to lakeť a netrafil som loptu tak, ako som chcel. Beriem to na seba, bola to moja chyba. Do takej lopty musím ísť dvoma rukami a vyboxovať to inde alebo tam neísť. Mali sme aj smolu, že sa to odrazilo priamo k ich hráčovi," sypal si po zápase popol na hlavu rodák z Považskej Bystrice.