Bol to nervózny deň, hodnotí Peter Sagan 10. etapu Tour de France 2019

15.7.2019 (Webnoviny.sk) - Tour de France má za sebou desať etáp a Peter Sagan v nich sedem umiestnení do 7. miesta. To zatiaľ posledné si vybojoval v pondelok v cieli 217,5 km dlhej mierne zvlnenej etapy v Albi.

Vynieslo mu to 17 bodov do súťaže o zelený dres, ďalších osem si vyjazdil predtým vďaka ôsmej priečke na šprintérskej prémii.

V závere mal dobrú pozíciu

Na čele bodovacej súťaže má Sagan solídny náskok 62 bodov pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom z tímu Sunweb.

"Bol to nervózny deň s častým bočným vetrom a početnými útokmi. Museli sme zostať koncentrovaní počas každého kilometra etapy. Myslím si, že sme v tíme odviedli dobrú prácu. V závere sa podľa očakávania išlo do rýchleho finišu. Bolo to napäté, ale body za piate miesto plus tie z prémie zvýšili môj náskok v bodovacej súťaži," uviedol Peter Sagan na internetovej stránke svojho tímu Bora-Hansgrohe.

V rozhovore pre RTVS detailnejšie zhodnotil aj záverečný špurt. "Pozícia bola dobrá, akurát som si myslel, že jazdci Sunwebu to rozbehnú trošku rýchlejšie. Nakoniec sa pretekári zozadu nahrnuli dopredu, zostal som trošku zavretý a skoro som spadol. Začal som špurtovať, skončil som piaty, takže je to v pohode."

Buchmann a Konrad si polepšili

Sagan vyzdvihol aj fakt, že v 10. etape si polepšili jeho spolujazdci z tímu, ktorí sa usilujú o dobrý výsledok v celkovom poradí. Nemec Emanuel Buchmann sa posunul z desiatej na piatu priečku klasifikácie o žltý dres, Rakúšan Patrick Konrad sa vyhupol z dvadsiatej na dvanástu pozíciu.

"Dobrá práca tímu sa prejavila aj v tom, že Emu a Patrick získali čas k dobru," uznal Sagan. "Veľká vďaka tímovým kolegom. Stále nás s Patrickom mali na očiach, aby sme zostali v prvej skupine. Všetko sa zúročilo v tom, že som získal čas do celkového poradia," cituje Emanuela Buchmanna tímový web.

Na margo ďalšieho vývoja pretekov po utorkovom dni voľna dodal: "Musíme zostať obozretní. Skutočná bitka o celkové poradie sa začne až na konci tohto týždňa, ešte sa o ničom nerozhodlo. Je však fajn prísť do Pyrenejí s určitou časovou výhodou."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !