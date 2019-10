Bol som trochu nervózny, ale zvládli sme to a je to úžasné, hovorí tréner Česka Šilhavý po víťazstve

TRNAVA 14. októbra (WebNoviny.sk) - Pri sobotňajšom triumfe futbalistov reprezentácie Česka nad národným tímom SR 2:1 absolvoval premiéru na lavičke víťazného družstva nový kouč Jaroslav Šilhavý. Rodák z Plzne prebral reprezentáciu ČR v polovici septembra po Karlovi Jarolímovi.

Pri tvorbe prvej nominácie mal šťastnú ruku a po premiére je pochopiteľne spokojný. Česko viedol na ihrisku nový kapitán Bořek Dočkal, ktorý aktuálne hrá za Philadelphiu v MLS.

"Víťazstvo proti tak kvalitnému súperovi, akým Slovensko je, na jeho pôde v takomto derby... To sú skvelé pocity. Nechcel by som hodnotiť jednotlivcov. Na triumfe sa podieľali všetci, aj náhradníci a realizačný tím. Dočkal prevzal rolu kapitána a bol líder nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Prihral na obidva góly, no nie je to iba o ňom, ale o výkone celého tímu," povedal v mixzóne krátko po zápase Šilhavý.

Čaká ich veľa práce

Priznal, že byť trénerom národného tímu je preňho česť. "Bol som trošku nervózny. Nejaký čas som bol bez futbalu a som rád, že hneď v prvom zápase sa nám podarilo takéto povzbudenie do ďalšej práce. Viedli sme 1:0, ale v prvej polovici druhého polčasu hral súper veľmi dobre, podarilo sa mu vyrovnať a mal aj dve šance, ktoré sme ustáli. Naopak, dali sme víťazný gól a mali sme aj ďalšie príležitosti. Myslím si, že v závere sme to uhrali veľmi skúsene," zhodnotil 56-ročný kouč.

Šilhavý umne zasiahol do zápasu, keď v 73. min poslal na ihrisko útočníka AS Rím Patrika Schicka. ten sa mu už o tri minúty odvďačil za dôveru víťazným gólom. "Bolo to o kompaktnosti tímu a z toho vznikali nebezpečné útoky. Striedania sa nedajú iba tak naplánovať, vždy závisí od vývoja zápasu. Čaká nás ešte veľa práce, ale tento výsledok je pre nás povzbudzujúci," povedal kouč českej reprezentácie.

Niekdajší obranca poprel, že by ho domáci tím niečím prekvapil. "Vedeli sme, kto to je, akých má kvalitných hráčov. Ničím nás neprekvapili. Naopak, čakali sme, s čím na nás prídu. Verím, že aj súper mal z nás rešpekt, hoci diváci ho pasovali do role favorita. Niekedy je to zložitejšie. Slovenský tím má výborných hráčov a skvelú generáciu nových mladých futbalistov. Som rád, že sme to zvládli," uzavrel Šilhavý.

Slováci neodohrali svoj najlepší zápas

Po zápase so Slovenskom sú spokojní aj samotní hráči. Autor druhého gólu Schick si pochvaľoval najmä trénerovu nomináciu Dočkala, ktorý v národnom tíme dlhšie absentoval.

"Mal dve asistencie. Myslím si, že aj to nám chýbalo v minulých zápasoch. Bořek nám prinavrátil kreativitu v ofenzívnej činnosti a sme radi, že je späť. Vie dať finálnu prihrávku i zakončiť," povedal Schick s tým, že na triumfe má leví podiel práve Šilhavý.

"Slováci neodohrali svoj najlepší zápas. Chceli sme na nich počkať a hrať na protiútoky. To sa nám darilo. Škoda, že v prvom polčase sme pár situácii nevyužili viac. Myslím si, že práve v tom bol rozdiel oproti minulým zápasom. Napríklad, keď sme hrali proti Ukrajine, boli sme zaskočení ako na nás vybehli a nevedeli sme, kam sa pohnúť skôr. Tentoraz každý vedel, kde má stáť. Boli sme výborne pripravený. Samozrejme, nechcem dehonestovať Karla Jarolíma, ale uspeli sme a nemáme sa na čo sťažovať."

Dvadsaťdvaročný kanonier priznal, že od domáceho tímu čakal viac. "Prekvapilo ma to. Myslel som si, že sa budú držať viac vpredu a kombinovať. Súper však bol najmä v prvom polčase dosť zatiahnutý. Ťažko sa dostával do útoku. Keď dali gól, trochu nás zmačkli, ale ustáli sme to a pridali sme rozhodujúci zásah," doplnil niekdajší útočník Sparty Praha, Bohemians 1905 a Sampdorie Janov.

