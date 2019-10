Bojnická Zoo získala dva nové druhy tropických vtákov, jedného z nich budú chovať prvýkrát

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) - V Národnej zoologickej záhrade Bojnice pribudli dva nové druhy vtákov. Ide o tropické operence z Indonézie, ktoré zaujmú ich snehobielym sfarbením. V expozičných voliérach zoo budú môcť návštevníci od jari obdivovať holuba dvojfarebného a kakadu bieleho. Informovala o tom hovorkyňa zoologickej záhrady Simona Kubičková.

Holuba dvojfarebného bude Zoo Bojnice chovať po prvýkrát. „Na prvý pohľad upúta bielym operením po celom tele s výnimkou čiernych častí na krídlach a chvoste,“ uviedol Michal Sloviak zo zoologického odboru.

Dodal, že tento holub obýva tropické lesy v pobrežných oblastiach vo veľkej časti juhovýchodnej Ázie a živí sa hlavne plodmi. Papagáj kakadu biely je dobre známy a v chovoch veľmi populárny, pochádza z indonézskeho súostrovia Maluku. Patrí medzi ohrozené druhy.

„V minulosti sme ho už niekoľkokrát chovali, no doteraz nikdy v expozičných priestoroch,“ priblížil Sloviak a dodal, že oba druhy presunú v jarnom období do expozičných voliér – kakadu do pavilónu vtákov a holuby do novej voliéry pri bažantnici. Zoo Bojnice nedávno získala aj novú samicu sovy snežnej, ktorú priviezli z českej Zoo Ostrava.

